Два клуба УПЛ сделали предложения Черноморцу по трансферу защитника

Правый защитник Ярослав Кисиль близок к переходу из «Черноморца» в один из клубов украинской Премьер-лиги.

Одесский клуб получил предложения от «Оболони», а также от «Кудривки», новичка элитного дивизиона. О трансфере 22-летнего Кисиля может быть объявлено уже до конца текущей недели.

Зимой Кисилем всерьез интересовалась «Ворскла», однако переход не состоялся из-за ограничения в регламенте УПЛ – в течение одного сезона футболист не может быть заявлен за три разные команды. Позже интерес со стороны полтавчан исчез: команда вылетела в Первую лигу, а ее покинул главный инициатор возможного трансфера – главный тренер Юрий Максимов.

Контракт Кисиля с «Черноморцем» действует до 30 июня 2027 года. В сезоне 2024/25 он провел 23 матча за Черноморец в УПЛ, 1 игру в Кубке Украины и 2 поединка за «Минай» в переходном турнире.