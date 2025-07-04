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Украина. Первая лига
04 июля 2025, 02:23 | Обновлено 04 июля 2025, 02:56
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0

Два клуба УПЛ сделали предложения Черноморцу по трансферу защитника

Ярослав Кисиль может перейти в Оболонь или Кудровку

04 июля 2025, 02:23 | Обновлено 04 июля 2025, 02:56
75
0
Два клуба УПЛ сделали предложения Черноморцу по трансферу защитника
ФК Черноморец. Ярослав Кисиль

Правый защитник Ярослав Кисиль близок к переходу из «Черноморца» в один из клубов украинской Премьер-лиги.

Одесский клуб получил предложения от «Оболони», а также от «Кудривки», новичка элитного дивизиона. О трансфере 22-летнего Кисиля может быть объявлено уже до конца текущей недели.

Зимой Кисилем всерьез интересовалась «Ворскла», однако переход не состоялся из-за ограничения в регламенте УПЛ – в течение одного сезона футболист не может быть заявлен за три разные команды. Позже интерес со стороны полтавчан исчез: команда вылетела в Первую лигу, а ее покинул главный инициатор возможного трансфера – главный тренер Юрий Максимов.

Контракт Кисиля с «Черноморцем» действует до 30 июня 2027 года. В сезоне 2024/25 он провел 23 матча за Черноморец в УПЛ, 1 игру в Кубке Украины и 2 поединка за «Минай» в переходном турнире.

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Ярослав Кисиль трансферы чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Оболонь Киев Кудровка ТаТоТаке Первая лига Украины
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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