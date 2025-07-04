Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина продолжает удивлять. Клуб намерен подписать экс-игрока Карпат
Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 02:13 |
59
0

Буковина продолжает удивлять. Клуб намерен подписать экс-игрока Карпат

Полузащитник Евгений Подлепенец может перебраться в Первую лигу

04 июля 2025, 02:13 |
59
0
Буковина продолжает удивлять. Клуб намерен подписать экс-игрока Карпат
ФК Карпаты Львов. Евгений Подлепенец

Представитель Первой лиги – «Буковина» – продолжает подготовку к новому сезону и ведет активную работу на трансферном рынке.

Черновицкий коллектив намерен усилить линию полузащиты и подписать контракт с бывшим полузащитником львовских «Карпат». 26-летний Евгений Подлепенец находится в статусе свободного агента, поэтому сторонам нужно уладить детали личного контракта.

В прошлом сезоне игрок провел 26 матчей в чемпионате, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 600 тысяч евро.

Стоит отметить, что «Буковина» планирует бороться за повышения в классе и для этой задачи уже подписала немало опытных игроков, которые ранее играли в элитном дивизионе.

Состав коллектива из Первой лиги пополнили голкипер Герман Пеньков, защитники Даниил Карась, Тарас Сакив, Петр Стасюк, полузащитники Вадим Витенчук и Виталий Груша.

По итогам сезона 2024/25 черновицкий клуб занял седьмое место в турнирной таблице Чемпионской группы Первой лиги. После завершения чемпионата «Буковина» объявила о назначении Сергея Шищенко на должность главного тренера.

По теме:
Футболист, который провел пять лет в киевском Динамо, перебрался в Таиланд
Стало известно, где продолжит карьеру знаменитый Чиро Иммобиле
ОФИЦИАЛЬНО. Променял Серию А на АПЛ. Вингер молодежки Франции покинул Лацио
Буковина Черновцы Евгений Подлепенец Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»
Футбол | 03 июля 2025, 05:14 1
Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»

Тренер похвалил Бобби Мура

Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа
Бокс | 03 июля 2025, 06:15 0
Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа
Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа

Компьютер отдает предпочтение Александру в реванше

Лунин был в шаге от перехода в гранд. Он выбрал клуб на следующий сезон
Футбол | 03.07.2025, 19:42
Лунин был в шаге от перехода в гранд. Он выбрал клуб на следующий сезон
Лунин был в шаге от перехода в гранд. Он выбрал клуб на следующий сезон
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
Футбол | 03.07.2025, 07:56
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
Почтили память Диогу Жоты. Неожиданный разгром в игре Испании с Португалией
Футбол | 03.07.2025, 23:59
Почтили память Диогу Жоты. Неожиданный разгром в игре Испании с Португалией
Почтили память Диогу Жоты. Неожиданный разгром в игре Испании с Португалией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
02.07.2025, 00:23
Футбол
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
02.07.2025, 15:33 8
Футбол
Клуб, который боролся за УПЛ, покинули восемь футболистов за один день
Клуб, который боролся за УПЛ, покинули восемь футболистов за один день
02.07.2025, 12:02
Футбол
Стало известно, кто в Украине покажет реванш Усика и Дюбуа
Стало известно, кто в Украине покажет реванш Усика и Дюбуа
02.07.2025, 14:26 2
Бокс
Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
02.07.2025, 09:30 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
02.07.2025, 16:19 2
Футбол
Рауль ЛОСАНО: «Если Украина выиграет эти матчи – будем в плей-офф ЛН»
Рауль ЛОСАНО: «Если Украина выиграет эти матчи – будем в плей-офф ЛН»
02.07.2025, 19:55 3
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем