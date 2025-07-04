Буковина продолжает удивлять. Клуб намерен подписать экс-игрока Карпат

Представитель Первой лиги – «Буковина» – продолжает подготовку к новому сезону и ведет активную работу на трансферном рынке.

Черновицкий коллектив намерен усилить линию полузащиты и подписать контракт с бывшим полузащитником львовских «Карпат». 26-летний Евгений Подлепенец находится в статусе свободного агента, поэтому сторонам нужно уладить детали личного контракта.

В прошлом сезоне игрок провел 26 матчей в чемпионате, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 600 тысяч евро.

Стоит отметить, что «Буковина» планирует бороться за повышения в классе и для этой задачи уже подписала немало опытных игроков, которые ранее играли в элитном дивизионе.

Состав коллектива из Первой лиги пополнили голкипер Герман Пеньков, защитники Даниил Карась, Тарас Сакив, Петр Стасюк, полузащитники Вадим Витенчук и Виталий Груша.

По итогам сезона 2024/25 черновицкий клуб занял седьмое место в турнирной таблице Чемпионской группы Первой лиги. После завершения чемпионата «Буковина» объявила о назначении Сергея Шищенко на должность главного тренера.