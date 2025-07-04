Квалификация и 68 команд. Известны первые детали обновленного Кубка Украины

Кубок Украины 2025/26 получит новый формат – накануне стали известны первые детали обновленного турнира, его структура и количество участников.

Впервые в истории Кубка участие примут 68 команд – 16 команд Украинской Премьер-Лиги, 32 команды Профессиональной футбольной лиги (16 – первая лига и 16 – вторая лига), 4 команды Ассоциации любительского футбола Украины и 16 представителей Региональных ассоциаций футбола.

Сначала состоится квалификационный раунд, где сыграют 16 команд по региональным ассоциациям. Восемь победителей этой стадии пройдут в 1/32 финала. В квалификации сыграют:

ФК «Агрон» Великогаевское общество

ОО ФСК «Атлетик» Одесса

ФК «Горняк» Новояворовск

СК «Карбон» Черкассы

ФК «Колос» Полонне

СК «Коростень/Агро-Нива» Коростень

ФК «Легия» Киев

ФК «Луцксантехмонтаж Nº536» Луцк

ФК «Медея – Невицкий замок»

(Оноковская ТГ)

ФШ КП МФК «Металлург» Запорожье

ФК «Нефтяник-Долина» Долина

ФК «NIKA SMK» Богодухов

ФК «Новоукраинка» Новоукраинка

ФК «Олимпия» Савинцы

ФК «Полесье Ставки» Песковка

ФК «Фазенда» Черновцы

На стадии 1/32 финала к восьми победителям предварительного раунда присоединятся 32 команды Первой и Второй лиг, 12 команд элитного дивизиона и четыре любительских коллектива:

ФК «Агротех» Тишковка, Кировоградская область

ОО «СК «ДЕНГОФФ» Дениховка, Киевская обл.

ФСК «Кормил» Яворов, Львовская область

ФК «Маяк» Сарны, Ровенская область

Четыре клуба, представляющих Украину в еврокубках, начнут свой путь с 1/16 финала.