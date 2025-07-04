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  4. Квалификация и 68 команд. Известны первые детали обновленного Кубка Украины
Кубок Украины
04 июля 2025, 01:25 |
362
0

Квалификация и 68 команд. Известны первые детали обновленного Кубка Украины

Четыре представителя Украины в еврокубках начнут свой путь с 1/16 финала

04 июля 2025, 01:25 |
362
0
Квалификация и 68 команд. Известны первые детали обновленного Кубка Украины
УАФ

Кубок Украины 2025/26 получит новый формат – накануне стали известны первые детали обновленного турнира, его структура и количество участников.

Впервые в истории Кубка участие примут 68 команд – 16 команд Украинской Премьер-Лиги, 32 команды Профессиональной футбольной лиги (16 – первая лига и 16 – вторая лига), 4 команды Ассоциации любительского футбола Украины и 16 представителей Региональных ассоциаций футбола.

Сначала состоится квалификационный раунд, где сыграют 16 команд по региональным ассоциациям. Восемь победителей этой стадии пройдут в 1/32 финала. В квалификации сыграют:

  • ФК «Агрон» Великогаевское общество
  • ОО ФСК «Атлетик» Одесса
  • ФК «Горняк» Новояворовск
  • СК «Карбон» Черкассы
  • ФК «Колос» Полонне
  • СК «Коростень/Агро-Нива» Коростень
  • ФК «Легия» Киев
  • ФК «Луцксантехмонтаж Nº536» Луцк
  • ФК «Медея – Невицкий замок»
  • (Оноковская ТГ)
  • ФШ КП МФК «Металлург» Запорожье
  • ФК «Нефтяник-Долина» Долина
  • ФК «NIKA SMK» Богодухов
  • ФК «Новоукраинка» Новоукраинка
  • ФК «Олимпия» Савинцы
  • ФК «Полесье Ставки» Песковка
  • ФК «Фазенда» Черновцы

На стадии 1/32 финала к восьми победителям предварительного раунда присоединятся 32 команды Первой и Второй лиг, 12 команд элитного дивизиона и четыре любительских коллектива:

  • ФК «Агротех» Тишковка, Кировоградская область
  • ОО «СК «ДЕНГОФФ» Дениховка, Киевская обл.
  • ФСК «Кормил» Яворов, Львовская область
  • ФК «Маяк» Сарны, Ровенская область

Четыре клуба, представляющих Украину в еврокубках, начнут свой путь с 1/16 финала.

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Николай Титюк Источник: Telegram
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