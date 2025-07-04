Квалификация и 68 команд. Известны первые детали обновленного Кубка Украины
Четыре представителя Украины в еврокубках начнут свой путь с 1/16 финала
Кубок Украины 2025/26 получит новый формат – накануне стали известны первые детали обновленного турнира, его структура и количество участников.
Впервые в истории Кубка участие примут 68 команд – 16 команд Украинской Премьер-Лиги, 32 команды Профессиональной футбольной лиги (16 – первая лига и 16 – вторая лига), 4 команды Ассоциации любительского футбола Украины и 16 представителей Региональных ассоциаций футбола.
Сначала состоится квалификационный раунд, где сыграют 16 команд по региональным ассоциациям. Восемь победителей этой стадии пройдут в 1/32 финала. В квалификации сыграют:
- ФК «Агрон» Великогаевское общество
- ОО ФСК «Атлетик» Одесса
- ФК «Горняк» Новояворовск
- СК «Карбон» Черкассы
- ФК «Колос» Полонне
- СК «Коростень/Агро-Нива» Коростень
- ФК «Легия» Киев
- ФК «Луцксантехмонтаж Nº536» Луцк
- ФК «Медея – Невицкий замок»
- (Оноковская ТГ)
- ФШ КП МФК «Металлург» Запорожье
- ФК «Нефтяник-Долина» Долина
- ФК «NIKA SMK» Богодухов
- ФК «Новоукраинка» Новоукраинка
- ФК «Олимпия» Савинцы
- ФК «Полесье Ставки» Песковка
- ФК «Фазенда» Черновцы
На стадии 1/32 финала к восьми победителям предварительного раунда присоединятся 32 команды Первой и Второй лиг, 12 команд элитного дивизиона и четыре любительских коллектива:
- ФК «Агротех» Тишковка, Кировоградская область
- ОО «СК «ДЕНГОФФ» Дениховка, Киевская обл.
- ФСК «Кормил» Яворов, Львовская область
- ФК «Маяк» Сарны, Ровенская область
Четыре клуба, представляющих Украину в еврокубках, начнут свой путь с 1/16 финала.
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