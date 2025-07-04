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  4. КУЛЫБА: «Надо вывести всех динамовцев на определенный уровень готовности»
Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 06:41 | Обновлено 04 июля 2025, 06:50
43
0

КУЛЫБА: «Надо вывести всех динамовцев на определенный уровень готовности»

Интервью о сборах столичной команды дал тренер по физической подготовке

04 июля 2025, 06:41 | Обновлено 04 июля 2025, 06:50
43
0
КУЛЫБА: «Надо вывести всех динамовцев на определенный уровень готовности»
ФК Динамо

Тренер по физической подготовке «Динамо» Виталий Кулыба рассказал о первых днях подготовки команды на сборе в Австрии, а также об особенностях и специфике работы:

– Обычно игрокам немного тяжеловато работать в первые дни, поскольку в это время много беговой и силовой работы, а также работы без мячей. Ребята не очень любят выполнять такие упражнения, где нет мяча. Но мы стараемся чередовать разные виды нагрузки, разнообразить упражнения и немного разгружать игроков.

– Сколько еще дней будет продолжаться такая работа?

– Дело в том, что одна группа игроков начала работать 10 дней назад, позже присоединилась другая группа, а недавно приехали сборники команды U21. Нужно всех вывести на определенный уровень физической готовности. Первая группа будет работать в таком режиме, может, еще около недели, а остальные будут постепенно к ним подтягиваться.

– Как быстро игроки молодежной сборной Украины, которые сегодня начали тренироваться, присоединятся к основной группе?

– У них по плану будет несколько втягивающих дней, много беговой работы – большой объем, но низкая интенсивность. Через 2–3 дня они пройдут тест на выносливость, и после этого уже будут работать интенсивнее еще пару недель.

– Когда игроки летом участвуют в таких крупных турнирах, как чемпионат Европы, насколько им тяжело проводить подготовку и втягиваться в новый сезон?

– На мой взгляд, им тяжелее, чем другим, ведь у них практически нет отпуска и совсем мало отдыха. И психологическая нагрузка большая, и физическая. Конечно, игрокам нужно давать отдых, потому что в течение сезона они проводят очень много матчей на высоком уровне. Еврокубковые поединки – это дополнительная нагрузка и большая ответственность. Так что действительно, восстанавливаться после таких турниров нелегко. Поэтому тренерский штаб дал им две недели отдохнуть, и только сейчас они начали работать. Надеюсь, они восстановились и будут готовы к следующему сезону.

– Вчера был необычный день на тренировочном поле – игроки меньше работали с мячом, а больше было силовой работы. Расскажите об этом подробнее.

– Вчера день был посвящен развитию скоростно-силовых качеств, которые очень важны в футболе, ведь во время матчей бывает много борьбы за мяч, игроки часто должны выигрывать мяч в единоборствах. Поэтому такие упражнения нужно периодически выполнять. Они сами по себе непростые, но если мы включаем действия с такой направленностью в работу, нагрузка переносится легче. Потому что если выполнять только упражнения на выносливость, специфическую беговую работу, нагрузка накапливается.

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Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Виталий Кулыба
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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