В Румынии определились, кто заменит Луческу на посту в сборной в 2026 году

Румынский тренер Мирча Луческу объявил о своем решении покинуть сборную Румынии. Это сообщение шокировало Румынскую футбольную федерацию (FRF) в последние дни. Недавно наставник провел беседу с руководством FRF, в ходе которой сообщил, что покинет пост главного тренера национальной команды летом 2026 года – независимо от того, попадет ли Румыния на чемпионат мира или нет.

Если сборная выйдет на ЧМ-2026, Мирча Луческу останется до финальной части турнира. В противном случае – покинет команду после последнего матча перед мундиалем. Основная причина такого решения Луческу – возраст: ему исполнится 80 лет, и он считает, что уже не сможет эффективно работать главным тренером.

Поскольку Луческу окончательно решил уйти, руководство Федерации во главе с Михаем Стойкицей и Рэзваном Бурляну оперативно переориентировалось и приняло решение. Идеальным кандидатом на пост главного тренера они считают бывшего наставника сборной – Эдварда Йорданеску.

В настоящее время он работает в «Легии» (Варшава), с которой у него двухлетний контракт. Однако в FRF надеются, что смогут убедить его вернуться в национальную команду уже с лета следующего года. Бурляну и Стойкице верят, что после года в клубе Эди изменит свое мнение и продолжит дело, начатое несколько лет назад.

Техническая комиссия проанализировала ситуацию за последние годы и считает, что именно Эди Йорденеску является наилучшим выбором для сборной. По информации источников, один из представителей Федерации уже поговорил с отцом экс-тренера – Ангелом Йорданеску. В FRF надеются, что отец сможет повлиять или хотя бы эмоционально настроить сына на возвращение. Дополнительным аргументом в пользу этого возвращения является поддержка игроков, которые положительно относятся к бывшему наставнику.

Ранее, после победы над Сан-Марино со счетом 5:1, Мирча Луческу заявил, что может покинуть сборную в любой момент:

«Если я в своем возрасте не могу делать замечания, советовать, критиковать – то кто может? Тренер в 30 лет? Мне 80, я могу говорить все, что считаю нужным. Я уже говорил это и повторю снова – я могу уйти в любой момент. Я пришел, чтобы помочь. У меня нет никаких других обязательств. Если люди не понимают, что эта команда должна выйти на новый уровень… Я сейчас жду, чтобы молодежка показала хороший результат и чтобы мы могли поднять нескольких игроков в национальную команду. Мы не должны оставаться с тем же составом».

В отборе на ЧМ-2026 Румыния занимает третье место в группе, имея шесть очков – столько же, сколько и Австрия, но при этом румыны сыграли на два матча больше. Лидером группы является Босния и Герцеговина с 9 очками после трех игр. В квалификации на ЧМ-2026 Румыния проиграла Боснии (0:1), разгромила Сан-Марино на выезде (5:1), уступила Австрии в гостях (1:2) и победила Кипр дома (2:0).