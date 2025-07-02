Пути назад нет. Луческу сообщил, когда уйдет с поста тренера Румынии

Главный тренер национальной сборной Румынии Мирча Луческу покинет свой пост после чемпионата мира 2026 года, сообщает издание as.ro.

По информации источника, 79-летний специалист уже сообщил румынской федерации футбола о своем решении.

Если сборная Румынии квалифицируется на мундиаль, то Мирча будет возглавлять команду и на самом турнире, если нет – то уйдет после последнего матча отбора.

Главным претендентом на замену Мирчи Луческу считается Эдвард Йорданеску, который является предшественником Луческу в сборной Румынии, а сейчас возглавляет варшавскую «Легию».

Ранее Мирча Луческу назвал игрока сборной Украины, который похож на Лионеля Месси.