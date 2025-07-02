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  4. Пути назад нет. Луческу сообщил, когда уйдет с поста тренера Румынии
Чемпионат мира
02 июля 2025, 14:53 |
372
0

Пути назад нет. Луческу сообщил, когда уйдет с поста тренера Румынии

Легендарный экс-тренер Шахтера и Динамо проработает до чемпионата мира 2026

02 июля 2025, 14:53 |
372
0
Пути назад нет. Луческу сообщил, когда уйдет с поста тренера Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер национальной сборной Румынии Мирча Луческу покинет свой пост после чемпионата мира 2026 года, сообщает издание as.ro.

По информации источника, 79-летний специалист уже сообщил румынской федерации футбола о своем решении.

Если сборная Румынии квалифицируется на мундиаль, то Мирча будет возглавлять команду и на самом турнире, если нет – то уйдет после последнего матча отбора.

Главным претендентом на замену Мирчи Луческу считается Эдвард Йорданеску, который является предшественником Луческу в сборной Румынии, а сейчас возглавляет варшавскую «Легию».

Ранее Мирча Луческу назвал игрока сборной Украины, который похож на Лионеля Месси.

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Мирча Луческу Шахтер Донецк Динамо Киев сборная Румынии по футболу ЧМ-2026 по футболу отставка Эдвард Йорданеску
Дмитрий Вус Источник: Antena Sport
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