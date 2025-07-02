Пути назад нет. Луческу сообщил, когда уйдет с поста тренера Румынии
Легендарный экс-тренер Шахтера и Динамо проработает до чемпионата мира 2026
Главный тренер национальной сборной Румынии Мирча Луческу покинет свой пост после чемпионата мира 2026 года, сообщает издание as.ro.
По информации источника, 79-летний специалист уже сообщил румынской федерации футбола о своем решении.
Если сборная Румынии квалифицируется на мундиаль, то Мирча будет возглавлять команду и на самом турнире, если нет – то уйдет после последнего матча отбора.
Главным претендентом на замену Мирчи Луческу считается Эдвард Йорданеску, который является предшественником Луческу в сборной Румынии, а сейчас возглавляет варшавскую «Легию».
Ранее Мирча Луческу назвал игрока сборной Украины, который похож на Лионеля Месси.
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