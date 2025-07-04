Фабрицио РОМАНО: «Футбольный мир уничтожен. Это большая трагедия»

Форвард «Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором 28-летний футболист «Ливерпуля» находился со своим 26-летним братом Андре Силвой, слетел с дороги и загорелся.

На смерть Диогу Жоты отреагировал известный журналист Фабрицио Романо.

«Жизнь. Иногда она прекрасна, она может осуществить твои мечты... но она может быть невероятно жестокой, несправедливой.

Мы все не можем в это поверить. Мы видели, как Диогу, отец троих детей, женился на прошлой неделе, создал прекрасную семью.

Он улыбался, он праздновал, он выиграл два титула со своим клубом и сборной. У Диогу была жена, дети, он был счастлив.

Диогу всегда, действительно всегда улыбался... Одноклубники и болельщики любили его. Скромный парень, фантастический игрок.

Футбольный мир был разрушен после его смерти. Потеря Диогу, потеря его брата Андре, шок, который мы все испытываем, словами не передать, насколько это трагично.

Диого и Андре – мы вас не забудем. Покойтесь с миром», – написал Романо.