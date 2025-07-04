Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фабрицио РОМАНО: «Футбольный мир уничтожен. Это большая трагедия»
Англия
04 июля 2025, 23:44 |
993
0

Фабрицио РОМАНО: «Футбольный мир уничтожен. Это большая трагедия»

Журналист – о смерти Диогу Жоты

04 июля 2025, 23:44 |
993
0
Фабрицио РОМАНО: «Футбольный мир уничтожен. Это большая трагедия»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабрицио Романо

Форвард «Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором 28-летний футболист «Ливерпуля» находился со своим 26-летним братом Андре Силвой, слетел с дороги и загорелся.

На смерть Диогу Жоты отреагировал известный журналист Фабрицио Романо.

«Жизнь. Иногда она прекрасна, она может осуществить твои мечты... но она может быть невероятно жестокой, несправедливой.

Мы все не можем в это поверить. Мы видели, как Диогу, отец троих детей, женился на прошлой неделе, создал прекрасную семью.

Он улыбался, он праздновал, он выиграл два титула со своим клубом и сборной. У Диогу была жена, дети, он был счастлив.

Диогу всегда, действительно всегда улыбался... Одноклубники и болельщики любили его. Скромный парень, фантастический игрок.

Футбольный мир был разрушен после его смерти. Потеря Диогу, потеря его брата Андре, шок, который мы все испытываем, словами не передать, насколько это трагично.

Диого и Андре – мы вас не забудем. Покойтесь с миром», – написал Романо.

По теме:
ФОТО. Впечатляющие поступки Фодена. Он помогает другу детства
«Ты прочитаешь это». Лучший друг Жоты написал письмо погибшему футболисту
Игроки не смогли сдержать слез во время минуты молчания из-за гибели Жоты
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Диогу Жота Фабрицио Романо
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 04 июля 2025, 07:23 0
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа

19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок

Туран начал с победы. Шахтер на сборах обыграл Горицу
Футбол | 04 июля 2025, 20:52 54
Туран начал с победы. Шахтер на сборах обыграл Горицу
Туран начал с победы. Шахтер на сборах обыграл Горицу

Донецкие имели ощутимое преимущество над соперниками только во втором тайме

Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Футбол | 04.07.2025, 08:18
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Футбол | 04.07.2025, 08:47
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Палмейрас – Челси. Прогноз, анонс на четвертьфинал клубного чемпионата мира
Футбол | 05.07.2025, 00:56
Палмейрас – Челси. Прогноз, анонс на четвертьфинал клубного чемпионата мира
Палмейрас – Челси. Прогноз, анонс на четвертьфинал клубного чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Осталось трое детей. Диогу Жота женился за 10 дней до трагической гибели
Осталось трое детей. Диогу Жота женился за 10 дней до трагической гибели
03.07.2025, 12:08
Футбол
В команде Усика назвали более важный бой, чем трилогия с Фьюри
В команде Усика назвали более важный бой, чем трилогия с Фьюри
03.07.2025, 21:48
Бокс
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
03.07.2025, 19:24 2
Бокс
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
03.07.2025, 20:05 75
Теннис
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
03.07.2025, 23:02 2
Футбол
Легенда бокса: «Усик будет настолько избит, это кровавая бойня»
Легенда бокса: «Усик будет настолько избит, это кровавая бойня»
03.07.2025, 05:33
Бокс
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
03.07.2025, 03:59 5
Футбол
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
04.07.2025, 09:04 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем