Артем Довбик отреагировал на трагическое событие в мировом футболе
Украинец отреагировал на смерть Диогу Жоты
Форвард «Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором 28-летний футболист «Ливерпуля» находился со своим 26-летним братом Андре Силвой, слетел с дороги и загорелся.
На смерть звездного футболиста отреагировал лидер римской «Ромы» Артем Довбик.
«🕊», – такую реакцию оставил Артем в своем Инстаграме.
Форвард выступал за английский «Ливерпуль» с 2020 года, до этого играл за «Порту» и «Вулверхэмптон». В сезоне 2024/25 провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.
ФОТО. Артем Довбик отреагировал на трагическое событие в мировом футболе
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