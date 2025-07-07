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  4. Артем Довбик отреагировал на трагическое событие в мировом футболе
Англия
07 июля 2025, 01:36 |
78
0

Артем Довбик отреагировал на трагическое событие в мировом футболе

Украинец отреагировал на смерть Диогу Жоты

07 июля 2025, 01:36 |
78
0
Артем Довбик отреагировал на трагическое событие в мировом футболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард «Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором 28-летний футболист «Ливерпуля» находился со своим 26-летним братом Андре Силвой, слетел с дороги и загорелся.

На смерть звездного футболиста отреагировал лидер римской «Ромы» Артем Довбик.

«🕊», – такую реакцию оставил Артем в своем Инстаграме.

Форвард выступал за английский «Ливерпуль» с 2020 года, до этого играл за «Порту» и «Вулверхэмптон». В сезоне 2024/25 провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

ФОТО. Артем Довбик отреагировал на трагическое событие в мировом футболе

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Расклад пока следующий: Довбик остается в Роме
Артем Довбик Ливерпуль сборная Португалии по футболу Английская Премьер-лига Рома Рим
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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