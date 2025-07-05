Забарный лаконично отреагировал на трагическую смерть звезды Ливерпуля

Форвард «Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором 28-летний футболист «Ливерпуля» находился со своим 26-летним братом Андре Силвой, слетел с дороги и загорелся.

На смерть известного футболиста отреагировал звезда сборной Украины Илья Забарный, который провел несколько матчей против Жоты в АПЛ.

«Пусть он покоится с миром», – написал Забарный.

Форвард выступал за английский «Ливерпуль» с 2020 года, до этого играл за «Порту» и «Вулверхэмптон». В сезоне 2024/25 провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.