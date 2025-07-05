Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда Барселоны хотел оказаться в Динамо. Но получилась путаница
Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 02:34 |
94
0

Звезда Барселоны хотел оказаться в Динамо. Но получилась путаница

Ольмо в итоге перешел в «Динамо», но в загребское

05 июля 2025, 02:34 |
94
0
Звезда Барселоны хотел оказаться в Динамо. Но получилась путаница
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Душан Петкович рассказал, как нынешняя звезда «Барселоны» Дани Ольмо был настроен перейти в киевское «Динамо» в 2014 году.

«Мы сказали Ольмо: «Хорошо, завтра летим в Загреб». А он спрашивает: «Почему Загреб? Поехали в клуб». И его отец также спрашивает: «Почему Загреб?» Он имел в виду Киев... Я говорю: «У нас проблемы». Теперь возвращаемся к началу. Какой Загреб, он имел в виду Шевченко, Киев, Лига чемпионов.

Я сказал: «Давайте повезем их в Загреб, чтобы они встретились с людьми, увидели стадион, увидели ту историю», – сказал Петкович.

В итоге Ольмо в 2014 году перешел из академии «Барселоны» в академию «Динамо» Загреб.

Ранее сообщалось, что Дани Ольмо заинтересовал «Манчестер Сити».

По теме:
ФОТО. Всем спасибо! россия сорвала спектакль дочери Суркиса
ФОТО. Футболист Барселоны отдыхает с эффектной блондинкой
Динамо Киев – Кишварда. Текстовая трансляция матча
Дани Ольмо Барселона Динамо Загреб Динамо Киев Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Теннис | 04 июля 2025, 18:00 12
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025

Поединок 1/16 финала состоится 4 июля и начнется не ранее 18:30 по Киеву

Динамо отказалось от трансфера дорогостоящего бразильца
Футбол | 05 июля 2025, 00:59 2
Динамо отказалось от трансфера дорогостоящего бразильца
Динамо отказалось от трансфера дорогостоящего бразильца

Чоки в клубе не будет

Туран начал с победы. Шахтер на сборах обыграл Горицу
Футбол | 04.07.2025, 20:52
Туран начал с победы. Шахтер на сборах обыграл Горицу
Туран начал с победы. Шахтер на сборах обыграл Горицу
Салах принял срочное решение после трагической гибели Диогу Жоты
Футбол | 04.07.2025, 11:04
Салах принял срочное решение после трагической гибели Диогу Жоты
Салах принял срочное решение после трагической гибели Диогу Жоты
Уимблдон: Монфис не закрыл соперника с 5:3 в 4-м сете. Матч Гаэля прервали
Теннис | 04.07.2025, 04:41
Уимблдон: Монфис не закрыл соперника с 5:3 в 4-м сете. Матч Гаэля прервали
Уимблдон: Монфис не закрыл соперника с 5:3 в 4-м сете. Матч Гаэля прервали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
03.07.2025, 23:02 2
Футбол
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
03.07.2025, 13:26 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема?»
03.07.2025, 08:40 1
Бокс
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
04.07.2025, 09:04 9
Футбол
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
03.07.2025, 07:35 12
Бокс
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
03.07.2025, 20:05 75
Теннис
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
03.07.2025, 03:59 5
Футбол
Определена соперница Ястремской в 1/16 финала Уимблдона-2025
Определена соперница Ястремской в 1/16 финала Уимблдона-2025
03.07.2025, 21:11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем