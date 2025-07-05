Звезда Барселоны хотел оказаться в Динамо. Но получилась путаница

Душан Петкович рассказал, как нынешняя звезда «Барселоны» Дани Ольмо был настроен перейти в киевское «Динамо» в 2014 году.

«Мы сказали Ольмо: «Хорошо, завтра летим в Загреб». А он спрашивает: «Почему Загреб? Поехали в клуб». И его отец также спрашивает: «Почему Загреб?» Он имел в виду Киев... Я говорю: «У нас проблемы». Теперь возвращаемся к началу. Какой Загреб, он имел в виду Шевченко, Киев, Лига чемпионов.

Я сказал: «Давайте повезем их в Загреб, чтобы они встретились с людьми, увидели стадион, увидели ту историю», – сказал Петкович.

В итоге Ольмо в 2014 году перешел из академии «Барселоны» в академию «Динамо» Загреб.

Ранее сообщалось, что Дани Ольмо заинтересовал «Манчестер Сити».