Флик запланировал трансфер в Барселону двух звездных футболистов
Каталонский клуб могут пополнить Маркус Решфорд и Дензел Дюмфрис
Каталонская «Барселона» запланировала два громких трансфера в летнее трансферное окно.
По информации испанских СМИ, главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик после провала с трансфером Нико Уильямса из «Атлетика» определил два приоритетных подписания. Каталонцы до завершения летней трансферной кампании настроены купить вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Решфорда и фулбека «Интера» Дензела Дюмфриса.
Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.
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