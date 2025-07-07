Флик запланировал трансфер в Барселону двух звездных футболистов

Каталонская «Барселона» запланировала два громких трансфера в летнее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик после провала с трансфером Нико Уильямса из «Атлетика» определил два приоритетных подписания. Каталонцы до завершения летней трансферной кампании настроены купить вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Решфорда и фулбека «Интера» Дензела Дюмфриса.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.