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Испания
07 июля 2025, 04:21 | Обновлено 07 июля 2025, 05:14
134
0

Флик запланировал трансфер в Барселону двух звездных футболистов

Каталонский клуб могут пополнить Маркус Решфорд и Дензел Дюмфрис

07 июля 2025, 04:21 | Обновлено 07 июля 2025, 05:14
134
0
Флик запланировал трансфер в Барселону двух звездных футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Каталонская «Барселона» запланировала два громких трансфера в летнее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик после провала с трансфером Нико Уильямса из «Атлетика» определил два приоритетных подписания. Каталонцы до завершения летней трансферной кампании настроены купить вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Решфорда и фулбека «Интера» Дензела Дюмфриса.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.

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Ханс-Дитер Флик Маркус Рэшфорд Дензел Дюмфрис трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы трансферы АПЛ Барселона Манчестер Юнайтед Интер Милан
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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