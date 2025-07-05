Переговоры начаты. Месси выбрал себе клуб на следующий год
Аргентинец останется в «Интер Майами»
Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси выбрал клуб, в котором начнет 2026 год.
По информации испанских СМИ, Месси останется в «Интер Майами» — аргентинец и флоридский клуб скоро завершат переговоры о продлении контракта — но пока окончательного решения нет.
Отмечается, что Месси продлит контракт на один год — до конца 2026 года, но также будет опция продления еще на один год.
Ранее лидер «Интер Майами» Лионель Месси поделился эмоциями после поражения в матче против ПСЖ (0:4), которое привело к вылету из клубного чемпионата мира.
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