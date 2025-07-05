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  4. Переговоры начаты. Месси выбрал себе клуб на следующий год
Испания
05 июля 2025, 07:51 |
1538
0

Переговоры начаты. Месси выбрал себе клуб на следующий год

Аргентинец останется в «Интер Майами»

05 июля 2025, 07:51 |
1538
0
Переговоры начаты. Месси выбрал себе клуб на следующий год
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси выбрал клуб, в котором начнет 2026 год.

По информации испанских СМИ, Месси останется в «Интер Майами» — аргентинец и флоридский клуб скоро завершат переговоры о продлении контракта — но пока окончательного решения нет.

Отмечается, что Месси продлит контракт на один год — до конца 2026 года, но также будет опция продления еще на один год.

Ранее лидер «Интер Майами» Лионель Месси поделился эмоциями после поражения в матче против ПСЖ (0:4), которое привело к вылету из клубного чемпионата мира.

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Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS) продление контракта
Дмитрий Олейник Источник
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