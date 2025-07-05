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  4. Хаби Алонсо выбрал игрока, который заменит легендарного Модрича
Испания
05 июля 2025, 03:29 |
123
0

Хаби Алонсо выбрал игрока, который заменит легендарного Модрича

Тренер «Реала» хочет видеть в команде Витинью

05 июля 2025, 03:29 |
123
0
Хаби Алонсо выбрал игрока, который заменит легендарного Модрича
Getty Images/Global Images Украина. Витинья

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщили официальные социальные сети клуба.

По информации испанских СМИ, главный тренер «королевского клуба» Хаби Алонсо и руководство клуба в восторге от португальского хавбека Витиньи. «Реал» приложит максимум усилий, чтобы подписать футболиста уже этим летом.

В этом сезоне Витинья провел 56 матчей, забил 8 голов и сделал пять ассистов. Португалец сейчас является одним из главных фаворитов на Золотой мяч 2025.

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Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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