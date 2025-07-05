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  4. Трагедии могло не случиться. Почему Жота сел в автомобиль перед смертью?
Англия
05 июля 2025, 04:05 |
106
0

Трагедии могло не случиться. Почему Жота сел в автомобиль перед смертью?

Врачи запретили португальцу садиться в самолет

05 июля 2025, 04:05 |
106
0
Трагедии могло не случиться. Почему Жота сел в автомобиль перед смертью?
АПЛ. Диогу Жота

Форвард «Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором 28-летний футболист «Ливерпуля» находился со своим 26-летним братом Андре Силвой, слетел с дороги и загорелся.

Отмечается, что Жота мог улететь самолетом, но получил запрет от врачей. Дело в том, что ему недавно сделали операцию на легких, после чего авиаперелеты были под запретом.

Диогу Жота хотел добраться до Англии на автомобиле через паром из Сантандера в Портсмут.

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Ливерпуль сборная Португалии по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Диогу Жота
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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