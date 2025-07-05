Трагедии могло не случиться. Почему Жота сел в автомобиль перед смертью?
Врачи запретили португальцу садиться в самолет
Форвард «Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором 28-летний футболист «Ливерпуля» находился со своим 26-летним братом Андре Силвой, слетел с дороги и загорелся.
Отмечается, что Жота мог улететь самолетом, но получил запрет от врачей. Дело в том, что ему недавно сделали операцию на легких, после чего авиаперелеты были под запретом.
Диогу Жота хотел добраться до Англии на автомобиле через паром из Сантандера в Портсмут.
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