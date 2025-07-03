Топ-клуб начал переговоры по Ярмолюку. Брентфорд получит большие деньги
Украинец может перейти в «Наполи»
Английский «Брентфорд» уже этим летом может продать украинского полузащитника Егора Ярмолюка.
По информации источника, за украинцем уже долгое время следит скаут чемпиона Италии «Наполи» Маурицио Микели – он посоветовал итальянцам купить украинца.
«Наполи» прилагает максимум усилий, чтобы опередить конкурентов за подписание украинца. Итальянский клуб стал первым, кто уже провел переговоры с «Брентфордом» и окружением игрока.
Английский клуб хочет получить за своего таланта более 20 миллионов евро и «Наполи» готов заплатить эту сумму.
В этом сезоне Ярмолюк провел 35 матчей. Ранее сообщалось, что Ярмолюка недавно посоветовали купить лондонскому клубу «Арсенал».
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