Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Топ-клуб начал переговоры по Ярмолюку. Брентфорд получит большие деньги
Англия
03 июля 2025, 20:18 |
3175
6

Топ-клуб начал переговоры по Ярмолюку. Брентфорд получит большие деньги

Украинец может перейти в «Наполи»

03 июля 2025, 20:18 |
3175
6
Топ-клуб начал переговоры по Ярмолюку. Брентфорд получит большие деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Английский «Брентфорд» уже этим летом может продать украинского полузащитника Егора Ярмолюка.

По информации источника, за украинцем уже долгое время следит скаут чемпиона Италии «Наполи» Маурицио Микели – он посоветовал итальянцам купить украинца.

«Наполи» прилагает максимум усилий, чтобы опередить конкурентов за подписание украинца. Итальянский клуб стал первым, кто уже провел переговоры с «Брентфордом» и окружением игрока.

Английский клуб хочет получить за своего таланта более 20 миллионов евро и «Наполи» готов заплатить эту сумму.

В этом сезоне Ярмолюк провел 35 матчей. Ранее сообщалось, что Ярмолюка недавно посоветовали купить лондонскому клубу «Арсенал».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал хавбека сборной Италии
Саудиты хотят сенсационный трансфер. Нацелены на топ-форварда Серии A
Реал согласился с решением Алонсо продать топ-игрока. Назван претендент
трансферы Наполи Брентфорд трансферы АПЛ трансферы Серии A Егор Ярмолюк
Дмитрий Олейник Источник
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
Бокс | 03 июля 2025, 07:35 11
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника

Турки анонсировал возвращение Тайсона Фьюри

Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
Футбол | 03 июля 2025, 07:56 10
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы

Артем может присоединиться к «Милану»

Лионель МЕССИ: «Покойся с миром»
Футбол | 03.07.2025, 21:12
Лионель МЕССИ: «Покойся с миром»
Лионель МЕССИ: «Покойся с миром»
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
Теннис | 02.07.2025, 22:10
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
Ниже россии? Украина опустилась на 28-е место в рейтинге ассоциаций УЕФА
Футбол | 03.07.2025, 14:01
Ниже россии? Украина опустилась на 28-е место в рейтинге ассоциаций УЕФА
Ниже россии? Украина опустилась на 28-е место в рейтинге ассоциаций УЕФА
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GroundUnder
донецкие могут обижаться, и с харьковским характером тоже
Ответить
+1
SHN
Дима, шо ты куришь?
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
SHN
Куда?! Может сразу в Реал?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Гауфф потеряла серьгу во время матча. Ястремская нашла и вернула
ВИДЕО. Гауфф потеряла серьгу во время матча. Ястремская нашла и вернула
02.07.2025, 10:38 1
Теннис
Украинец, который оказался ненужным Динамо, нашел себе новый клуб
Украинец, который оказался ненужным Динамо, нашел себе новый клуб
01.07.2025, 21:15 3
Футбол
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
02.07.2025, 00:23
Футбол
Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа
Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа
03.07.2025, 06:15
Бокс
Назван лучший боксер-супертяж в истории. Сколько украинцев вошло в топ-20?
Назван лучший боксер-супертяж в истории. Сколько украинцев вошло в топ-20?
01.07.2025, 22:43 3
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Мне жаль, но ты не будешь играть в стартовом составе Реала»
Хаби АЛОНСО: «Мне жаль, но ты не будешь играть в стартовом составе Реала»
01.07.2025, 22:22 1
Футбол
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
02.07.2025, 08:26 16
Футбол
Стало известно, почему Ярославский отказался финансировать Металлист
Стало известно, почему Ярославский отказался финансировать Металлист
01.07.2025, 21:46 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем