Топ-клуб начал переговоры по Ярмолюку. Брентфорд получит большие деньги

Английский «Брентфорд» уже этим летом может продать украинского полузащитника Егора Ярмолюка.

По информации источника, за украинцем уже долгое время следит скаут чемпиона Италии «Наполи» Маурицио Микели – он посоветовал итальянцам купить украинца.

«Наполи» прилагает максимум усилий, чтобы опередить конкурентов за подписание украинца. Итальянский клуб стал первым, кто уже провел переговоры с «Брентфордом» и окружением игрока.

Английский клуб хочет получить за своего таланта более 20 миллионов евро и «Наполи» готов заплатить эту сумму.

В этом сезоне Ярмолюк провел 35 матчей. Ранее сообщалось, что Ярмолюка недавно посоветовали купить лондонскому клубу «Арсенал».