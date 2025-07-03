Лос-Анджелес Гэлакси – Ванкувер Уайткэпс. Прогноз и анонс на матч MLS

5 июля на «Дигнити Хелс Спортс Парк» пройдет матч регулярного сезона МЛС, в котором «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграет против «Ванкувер Уайткэпс». Поединок начнется в 05:30 по киевскому времени.

Лос-Анджелес Гэлакси

Команда всегда старалась соответствовать своему громкому наименованию. И в отрезке 2002-2014 пять раз получалось выиграть Кубок МЛС. Но потом был длительный, в десятилетие, перерыв без значительных успехов. «Прорвало» только в 2024-м году, когда получилось выдать 64 очка – лучший, наравне с соседним «Лос-Анджелесом», результат регулярного сезона. А потом уверенно прошли весь плей-офф, выиграв Кубок МЛС.

Но как же все развалилось после зимней паузы. Сейчас обладатель титула – безусловно худший во всем турнире. Первую победу вымучили уже в июне. Да, после этого проиграли только «Колорадо Рэпидз», но с «Сент-Луисом» и «Сан-Хосе». Так что все равно футболисты остаются худшими, причем с отрывом, во всем МЛС.

Ванкувер Уайткэпс

Клуб относительно молод – он начал выступления в МЛС в 2011-м году. Но сразу стал первым из канадцев, что пробивались в плей-офф турнира. Да и в последнее время показывали неплохие результаты, и национальное первенство выигрывая, и в рамках общего турнира выхода в постсезон. Правда, в 2024-м это сделали через выигранный уайлд-кард, с последующим поражением «Лос-Анджелесу».

Сейчас розыгрыш получается сравнительно удачным. Команда даже дошла до финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, правда, там была разбита «Крус Асуль» 0-5. Это, кстати, стало, кажется, серьезным ударом, ведь после него и в МЛС недавний лидер получил пару поражений. Но в прошлом туре, собравшись, за счет единственного гола Сабби победили на выезде «Лос-Анджелес».

Статистика личных встреч

В пяти последних очных матчах «Гэласки» выиграл трижды при двух поражениях. В том числе в марте в Канаде уступил 1-2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару равной по силам. Но гости на разных полюсах таблицы своей конференции – ставим на то, что «Уайткепс» добьется победы (коэффициент – 1,90).