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  4. Лучший вратарь УПЛ определился, за кого будет играть в следующем сезоне
Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 18:46 |
1460
1

Лучший вратарь УПЛ определился, за кого будет играть в следующем сезоне

Новый сезон Георгий Ермаков начнет в «Маккаби Тель-Авив»

03 июля 2025, 18:46 |
1460
1
Лучший вратарь УПЛ определился, за кого будет играть в следующем сезоне
ФК Александрия. Георгий Ермаков

Украинский вратарь Георгий Ермаков после молодежного Евро-2025 вернулся в израильский «Маккаби Тель-Авив», где хочет провести следующий сезон.

«Рад быть здесь, в таком большом клубе, как «Маккаби Тель-Авив». Это один из крупнейших клубов в Израиле. Я смотрел игры «Маккаби Тель-Авив» в Лиге чемпионов и с тех пор внимательно слежу за командой. Хочу помочь клубу выиграть как можно больше титулов», – сказал Ермаков.

Отметим, что Ермаковым, который прошлый сезон провел в аренде в «Александрии», активно интересовалось «Полесье».

В течение сезона 2024/25 Георгий отыграл за «Александрию» 41 поединок. Голкиперу удалось в 19-ти матчах сыграть на ноль. В результате Ермаков был избран лучшим вратарем в сезоне УПЛ.

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Георгий Ермаков Маккаби Тель-Авив Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия чемпионат Израиля по футболу
Дмитрий Олейник Источник: ONE
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Saar
Що!?? В чому найкращий!???
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