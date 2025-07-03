Лучший вратарь УПЛ определился, за кого будет играть в следующем сезоне

Украинский вратарь Георгий Ермаков после молодежного Евро-2025 вернулся в израильский «Маккаби Тель-Авив», где хочет провести следующий сезон.

«Рад быть здесь, в таком большом клубе, как «Маккаби Тель-Авив». Это один из крупнейших клубов в Израиле. Я смотрел игры «Маккаби Тель-Авив» в Лиге чемпионов и с тех пор внимательно слежу за командой. Хочу помочь клубу выиграть как можно больше титулов», – сказал Ермаков.

Отметим, что Ермаковым, который прошлый сезон провел в аренде в «Александрии», активно интересовалось «Полесье».

В течение сезона 2024/25 Георгий отыграл за «Александрию» 41 поединок. Голкиперу удалось в 19-ти матчах сыграть на ноль. В результате Ермаков был избран лучшим вратарем в сезоне УПЛ.