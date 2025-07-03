Джокович вышел в 3-й раунд Уимблдона, оформив 50-ю баранку на Grand Slam

Именитый сербский теннисист Новак Джокович (АТР 6) вышел в третий раунд Уимблдонского турнира 2025.

В 1/32 финала Ноле в трех сетах уверенно разобрался с Дэном Эвансом (Великобритания, ATP 154) за 1 час и 50 минут.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Дэн Эванс (Великобритания) – Новак Джокович (Сербия) [6] – 3:6, 2:6, 0:6

Это была вторая встреча соперников. Новак взял реванш за поражение четырехлетней давности в 1/8 финала грунтового Мастерса в Монте-Карло.

Джокович одержал 99-ю победу на Уимблдоне. Также Новак повесил свою 50-ю баранку на турнирах Grand Slam и сравнял по этому показателю с Андре Агасси.

На старте травяного мейджора Новак прошел Александра Мюллера. Следующим соперником Джоковича будет его соотечественник Миомир Кецманович.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine