Джокович вышел в 3-й раунд Уимблдона, оформив 50-ю баранку на Grand Slam
В 1/32 финала мейджора Новака уверенно разобрался с Дэном Эвансом
Именитый сербский теннисист Новак Джокович (АТР 6) вышел в третий раунд Уимблдонского турнира 2025.
В 1/32 финала Ноле в трех сетах уверенно разобрался с Дэном Эвансом (Великобритания, ATP 154) за 1 час и 50 минут.
Уимблдон-2025. 1/64 финала
Дэн Эванс (Великобритания) – Новак Джокович (Сербия) [6] – 3:6, 2:6, 0:6
Это была вторая встреча соперников. Новак взял реванш за поражение четырехлетней давности в 1/8 финала грунтового Мастерса в Монте-Карло.
Джокович одержал 99-ю победу на Уимблдоне. Также Новак повесил свою 50-ю баранку на турнирах Grand Slam и сравнял по этому показателю с Андре Агасси.
На старте травяного мейджора Новак прошел Александра Мюллера. Следующим соперником Джоковича будет его соотечественник Миомир Кецманович.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем может присоединиться к «Милану»
Британец указал Александру на его возраст