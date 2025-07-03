«Это невозможно осознать». Реакция футбольного мира на гибель Диогу Жоты

Португальский футболист Диогу Жота погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором находился 28-летний футболист «Ливерпуля» и его 26-летний брат, слетел с дороги и загорелся.

У Диогу осталась жена и трое детей – Денис (2021 года рождения), Дуарте (2023) и дочь, которая родилась в прошлом году. Пара сыграла свадьбу за 10 дней до трагедии.

Весь футбольный мир шокирован гибелью Диогу Жоты. Футбольные клубы, федерации и футболисты выразили соболезнования родным и близким португальского игрока.

Premier League: Все в Премьер-лиге шокированы и опустошены известием о трагической гибели Диогу Жота и его брата Андре. Мы выражаем самые искренние соболезнования семье Диогу, его друзьям, футбольному клубу «Ливерпуль» и всем их поклонникам в это скорбное время. Футбол потерял чемпиона, которого будет вечно не хватать. Мы будем продолжать поддерживать наших друзей и коллег в клубе.

Liverpool FC: Футбольный клуб «Ливерпуль» опустошен трагической смертью Диогу Жоты.

Cristiano Ronaldo: Это невозможно осознать. Только что мы были вместе в национальной сборной, а теперь ты женился. Твоей семье, твоей жене и твоим детям я выражаю соболезнования и желаю тебе всей силы в мире. Я знаю, что ты всегда будешь с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам.

darwin_n9 (Дарвин Нуньес): Нет слов утешения от такой боли. Я всегда буду помнить тебя с твоей улыбкой, как хорошего товарища по команде на поле и вне его. Я посылаю все свои силы твоей семье, из которой, я уверен, он всегда будет с тобой, особенно твоя жена и трое детей. Покойтесь с миром, Диогу и Андре.

FC Barcelona: ФК «Барселона» выражает свои искренние соболезнования в связи с утратой игрока ФК «Ливерпуль» Диогу Жоты и его брата Андре. Пусть они покоятся с миром.

UEFA: От имени европейского футбольного сообщества мы с глубокой грустью узнали о трагической смерти Диогу Жоты, игрока сборной Португалии и форварда ФК «Ливерпуль», а также его брата Андре Силвы. Наши мысли с их семьями, друзьями, товарищами по команде и всеми теми, кого коснулась эта ужасная потеря.

kloppo (Юрген Клопп): Это момент, когда мне трудно что-то сказать. Должна быть какая-то высшая цель, но я ее не вижу. Я глубоко опечален известием о смерти Диогу и его брата Андре. Диогу был не только фантастическим игроком, но и замечательным другом, любящим и заботливым мужем и отцом! Мы будем очень скучать по тебе! Все мои молитвы, мысли и силы с Руте, детьми, семьей, друзьями и всеми, кто их любил! Покойся с миром – с любовью.

FIFA Президент ФИФА Джанни Инфантино: «Я глубоко опечален трагической гибелью Диого Жоты и его брата Андре Силвы. В возрасте всего 28 лет Диогу имел фантастическую карьеру и перед ним было еще много замечательных лет, а его брат Андре успешно играл в ФК «Пенафиел» — их обоих будет очень не хватать всем, кто их знал, и всему мировому футбольному сообществу. От имени ФИФА и всей футбольной семьи я выражаю соболезнования их родным и близким, а также всем в ФК «Ливерпуль», ФК «Пенафиел» и Португальской футбольной федерации. Пусть они покоятся с миром».

FC Porto: Футбольный клуб «Порту» скорбит. С шоком и глубоким прискорбием мы выражаем искренние соболезнования семье и друзьям Диогу Жоты и его брата Андре Сильвы, который также был нашим спортсменом в юношеских командах. Пусть земля им будет пухом.

Portugal: Португальская федерация футбола и весь португальский футбол глубоко потрясены смертью Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, которая произошла сегодня ночью в Испании. Гораздо больше, чем фантастический игрок, который почти 50 раз выступал за национальную сборную, Диого Жота был необыкновенным человеком, которого уважали все коллеги и соперники, человеком с заразительной радостью и авторитетом в своем сообществе.

Португальская федерация футбола выражает искренние соболезнования семье и друзьям Диогу и Андре Силвы, а также клубам «Ливерпуль» и «Пенафиел», за которые играли эти футболисты. Португальская федерация футбола уже обратилась к УЕФА с просьбой объявить минуту молчания в четверг перед матчем нашей сборной с Испанией на чемпионате Европы среди женщин. Мы потеряли двух чемпионов. Смерть Диогу и Андре Силвы является невосполнимой потерей для португальского футбола, и мы будем ежедневно делать все, чтобы почтить их наследие.