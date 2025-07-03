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  4. 17-летняя украинка сыграет в квалификации юниорского Уимблдона-2025
Уимблдон
03 июля 2025, 15:21 |
277
0

17-летняя украинка сыграет в квалификации юниорского Уимблдона-2025

Анастасия Сорская дебютирует на турнирах Grand Slam

03 июля 2025, 15:21 |
277
0
17-летняя украинка сыграет в квалификации юниорского Уимблдона-2025
Instagram. Анастасия Сорская

17-летняя украинская теннисистка Анастасия Сорская сыграет в квалификации юниорского Уимблдона-2025.

В первом раунде отбора украинка встретится с пятой сеяной Викторией Похле (WTA 1038). Если украинка преодолеет первый круг, то в решающем поединке за выход в основную сетку поборется либо против Мии Ваинрайт (Великобритания), либо против Терезы Германовой (Чехия).

Сорская впервые сыграет на турнире Grand Slam. В юниорском рейтинг ITF она занимает 278-е место.

Из украинских юниоров в основе точно выступит 16-летний Никита Белозерцев.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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