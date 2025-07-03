17-летняя украинка сыграет в квалификации юниорского Уимблдона-2025
Анастасия Сорская дебютирует на турнирах Grand Slam
17-летняя украинская теннисистка Анастасия Сорская сыграет в квалификации юниорского Уимблдона-2025.
В первом раунде отбора украинка встретится с пятой сеяной Викторией Похле (WTA 1038). Если украинка преодолеет первый круг, то в решающем поединке за выход в основную сетку поборется либо против Мии Ваинрайт (Великобритания), либо против Терезы Германовой (Чехия).
Сорская впервые сыграет на турнире Grand Slam. В юниорском рейтинг ITF она занимает 278-е место.
Из украинских юниоров в основе точно выступит 16-летний Никита Белозерцев.
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