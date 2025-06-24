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Уимблдон
24 июня 2025, 22:58 | Обновлено 24 июня 2025, 23:01
282
0

На юниорском Уимблдоне-2025 сыграет 16-летний украинский теннисист

От Украины в основной сетке турнира сыграет Никита Белозерцев

24 июня 2025, 22:58 | Обновлено 24 июня 2025, 23:01
282
0
На юниорском Уимблдоне-2025 сыграет 16-летний украинский теннисист
ФТУ. Никита Белозерцев

Пятого июля на травяных кортах Уимблдона стартует основная сетка престижного юниорского турнира Большого шлема.

В одиночном разряде примут участие по 64 участника у юниоров и юниорок. Поединки квалификационного отбора пройдут 3-4 июля, а за места в основной сетке поборются 32 квалифайера.

От Украины в основной сетке турнира сыграет 16-летний Никита Белозерцев (АТР 1525). Для украинского теннисиста это будет уже третий юниорский мейджор в этом сезоне.

На юниорском Открытом чемпионате Австралии Никита завершил выступление уже в первом раунде, а на Ролан Гаррос дошел до 1/16 финала.

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Уимблдон-2025 Никита Белозерцев
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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