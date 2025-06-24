На юниорском Уимблдоне-2025 сыграет 16-летний украинский теннисист

Пятого июля на травяных кортах Уимблдона стартует основная сетка престижного юниорского турнира Большого шлема.

В одиночном разряде примут участие по 64 участника у юниоров и юниорок. Поединки квалификационного отбора пройдут 3-4 июля, а за места в основной сетке поборются 32 квалифайера.

От Украины в основной сетке турнира сыграет 16-летний Никита Белозерцев (АТР 1525). Для украинского теннисиста это будет уже третий юниорский мейджор в этом сезоне.

На юниорском Открытом чемпионате Австралии Никита завершил выступление уже в первом раунде, а на Ролан Гаррос дошел до 1/16 финала.