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Украина. Первая лига
03 июля 2025, 15:33 | Обновлено 03 июля 2025, 15:45
78
0

Остается в команде. ФК ЮКСА продлила контракт с ключевым игроком

Матвей Харченко продолжит выступления в ФК ЮКСА

03 июля 2025, 15:33 | Обновлено 03 июля 2025, 15:45
78
0
Остается в команде. ФК ЮКСА продлила контракт с ключевым игроком
ФК ЮКСА. Матвей Харченко

ЮКСА вышла из отпуска и начала подготовку к новому сезону в Первой лиге. Вместе с партнерами по команде к тренировочному процессу приступил и Матвей Харченко.

Полузащитник Матвей Харченко остается в ЮКСА на следующий сезон. Игрок принял предложение клуба о продлении контракта на один год.

Матвей Харченко присоединился к ЮКСА летом 2023 года. На счету 22-летнего полузащитника уже 45 матчей за клуб. Харченко забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

«Ждем от Матвея продолжения уверенной игры и интересных решений на поле», – написала пресс-служба ЮКСА.

Ранее сообщалось, что ФК ЮКСА покинули восемь футболистов за один день.

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Сергей Турчак Источник: ФК ЮКСА
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