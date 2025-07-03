Остается в команде. ФК ЮКСА продлила контракт с ключевым игроком
Матвей Харченко продолжит выступления в ФК ЮКСА
ЮКСА вышла из отпуска и начала подготовку к новому сезону в Первой лиге. Вместе с партнерами по команде к тренировочному процессу приступил и Матвей Харченко.
Полузащитник Матвей Харченко остается в ЮКСА на следующий сезон. Игрок принял предложение клуба о продлении контракта на один год.
Матвей Харченко присоединился к ЮКСА летом 2023 года. На счету 22-летнего полузащитника уже 45 матчей за клуб. Харченко забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.
«Ждем от Матвея продолжения уверенной игры и интересных решений на поле», – написала пресс-служба ЮКСА.
Ранее сообщалось, что ФК ЮКСА покинули восемь футболистов за один день.
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