Остается в команде. ФК ЮКСА продлила контракт с ключевым игроком

ЮКСА вышла из отпуска и начала подготовку к новому сезону в Первой лиге. Вместе с партнерами по команде к тренировочному процессу приступил и Матвей Харченко.

Полузащитник Матвей Харченко остается в ЮКСА на следующий сезон. Игрок принял предложение клуба о продлении контракта на один год.

Матвей Харченко присоединился к ЮКСА летом 2023 года. На счету 22-летнего полузащитника уже 45 матчей за клуб. Харченко забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

«Ждем от Матвея продолжения уверенной игры и интересных решений на поле», – написала пресс-служба ЮКСА.

Ранее сообщалось, что ФК ЮКСА покинули восемь футболистов за один день.