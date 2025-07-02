Клуб, который боролся за УПЛ, покинули восемь футболистов за один день

Футбольный клуб ЮКСА Тарасовка продолжает подготовку к новому сезону в Первой лиге и занимается формированием состава для борьбы в чемпионате.

1 июля представитель второго по силе дивизиона Украины объявил об уходе сразу восьми игроков. Коллектив из Тарасовки покинули: вратарь Виталий Чеботарев, защитники Андрей Дедяев, Владислав Юзефович, Павел Лукьянчук, полузащитники Андрей Спиваков, Максим Казаков, Никита Татарков, вингер Юрий Козыренко.

ФК ЮКСА вторую часть сезона 2024/25 провел в Чемпионской группе Первой лиги, где боролся за выход в элитный дивизион. Коллектив из Тарасовки выиграл один матч, потерпел пять поражений и дважды сыграл вничью. В итоге команда заняла восьмое место в турнирной таблице.

К новому сезоне ФК ЮКСА готовится под руководством главного тренера Виталия Пономарева. Представитель Первой лиги запланировал восемь товарищеских матчей во время тренировочных сборов.