ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила об уходе воспитанника клубной академии

Испанский клуб «Жирона» официально попрощалась с опорным полузащитником Ибраимом Кебе, который является воспитанником академии.

По информации пресс-службы, стороны приняли решение расторгнуть соглашение о сотрудничестве. Сейчас Кебе находится в статусе свободного агента.

На счету полузащитника 69 поединков в составе «Жироны», в которых Кебе забил лишь один мяч.

Сезон 2024/25 Ибраима провел в аренде в бельгийском клубе «Ломмел» (24 матча, гол и ассист).

Напомним, что «Жирона» представила новую форму на сезон 2025/26.