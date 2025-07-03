Испания03 июля 2025, 15:04 | Обновлено 03 июля 2025, 15:11
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ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила об уходе воспитанника клубной академии
Ибраима Кебе остался без команды
03 июля 2025, 15:04 | Обновлено 03 июля 2025, 15:11
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Испанский клуб «Жирона» официально попрощалась с опорным полузащитником Ибраимом Кебе, который является воспитанником академии.
По информации пресс-службы, стороны приняли решение расторгнуть соглашение о сотрудничестве. Сейчас Кебе находится в статусе свободного агента.
На счету полузащитника 69 поединков в составе «Жироны», в которых Кебе забил лишь один мяч.
Сезон 2024/25 Ибраима провел в аренде в бельгийском клубе «Ломмел» (24 матча, гол и ассист).
Напомним, что «Жирона» представила новую форму на сезон 2025/26.
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