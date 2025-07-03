Источник: новичок УПЛ подписал опытного флангового защитника
Евгений Морозко со следующего сезона будет играть за «Кудровку»
Футбольный клуб «Кудровка», который вышел в Украинскую Премьер-лигу, определился со следующим трансфером.
По информации издания Sportarena, новичок УПЛ подписал на правах свободного агента 32-летнего флангового защитника Евгения Морозко.
Последним клубом Евгения был ровенский «Верес», который защитник покинул в январе 2025 года. За коллектив из Ровно Морозко выступал в течение шести месяцев, сыграв за клуб 16 матчей (гол и два ассиста).
Также Евгений в своей карьеры играл за такие команды УПЛ: «Полесье» и «Колос».
Напомним, что донецкий «Шахтер» сообщил о травме двух футболистов на сборах.
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