Источник: новичок УПЛ подписал опытного флангового защитника

Футбольный клуб «Кудровка», который вышел в Украинскую Премьер-лигу, определился со следующим трансфером.

По информации издания Sportarena, новичок УПЛ подписал на правах свободного агента 32-летнего флангового защитника Евгения Морозко.

Последним клубом Евгения был ровенский «Верес», который защитник покинул в январе 2025 года. За коллектив из Ровно Морозко выступал в течение шести месяцев, сыграв за клуб 16 матчей (гол и два ассиста).

Также Евгений в своей карьеры играл за такие команды УПЛ: «Полесье» и «Колос».

Напомним, что донецкий «Шахтер» сообщил о травме двух футболистов на сборах.