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Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 15:16 | Обновлено 03 июля 2025, 15:17
512
0

Источник: новичок УПЛ подписал опытного флангового защитника

Евгений Морозко со следующего сезона будет играть за «Кудровку»

03 июля 2025, 15:16 | Обновлено 03 июля 2025, 15:17
512
0
Источник: новичок УПЛ подписал опытного флангового защитника
ФК Верес. Евгений Морозко

Футбольный клуб «Кудровка», который вышел в Украинскую Премьер-лигу, определился со следующим трансфером.

По информации издания Sportarena, новичок УПЛ подписал на правах свободного агента 32-летнего флангового защитника Евгения Морозко.

Последним клубом Евгения был ровенский «Верес», который защитник покинул в январе 2025 года. За коллектив из Ровно Морозко выступал в течение шести месяцев, сыграв за клуб 16 матчей (гол и два ассиста).

Также Евгений в своей карьеры играл за такие команды УПЛ: «Полесье» и «Колос».

Напомним, что донецкий «Шахтер» сообщил о травме двух футболистов на сборах.

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трансферы Верес Ровно свободный агент трансферы УПЛ Евгений Морозко Кудровка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: Sportarena
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