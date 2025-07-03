Шахтер сообщил о травме двух игроков на сборах в Словении

Два футболиста донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив и Диего Арройо получили повреждения на учебно-тренировочном сборе в Словении.

По словам клубных врачей, украинский полузащитник получил травму мышечную травму. Срок полного восстановления футболиста будет составлять около трех недель.

Легионер «горняков», Арройо, получил повреждение боковой связки колена. Игрок будет находиться в лазарете в течение двух недель.

Напомним, что новый тренер клуба Арда Туран проводит по три тренировки в день, чтобы улучшить физические кондиции футболистов.