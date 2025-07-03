Шахтер сообщил о травме двух игроков на сборах в Словении
Дмитрий Крыськив и Диего Арройо выбыли из расположения клуба
Два футболиста донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив и Диего Арройо получили повреждения на учебно-тренировочном сборе в Словении.
По словам клубных врачей, украинский полузащитник получил травму мышечную травму. Срок полного восстановления футболиста будет составлять около трех недель.
Легионер «горняков», Арройо, получил повреждение боковой связки колена. Игрок будет находиться в лазарете в течение двух недель.
Напомним, что новый тренер клуба Арда Туран проводит по три тренировки в день, чтобы улучшить физические кондиции футболистов.
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