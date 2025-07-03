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  4. Шахтер сообщил о травме двух игроков на сборах в Словении
Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 13:27 | Обновлено 03 июля 2025, 13:29
791
2

Шахтер сообщил о травме двух игроков на сборах в Словении

Дмитрий Крыськив и Диего Арройо выбыли из расположения клуба

03 июля 2025, 13:27 | Обновлено 03 июля 2025, 13:29
791
2
Шахтер сообщил о травме двух игроков на сборах в Словении
ФК Шахтер Донецк. Диего Арройо

Два футболиста донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив и Диего Арройо получили повреждения на учебно-тренировочном сборе в Словении.

По словам клубных врачей, украинский полузащитник получил травму мышечную травму. Срок полного восстановления футболиста будет составлять около трех недель.

Легионер «горняков», Арройо, получил повреждение боковой связки колена. Игрок будет находиться в лазарете в течение двух недель.

Напомним, что новый тренер клуба Арда Туран проводит по три тренировки в день, чтобы улучшить физические кондиции футболистов.

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Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Дмитрий Крыськив Диего Арройо травма учебно-тренировочные сборы
Андрей Витренко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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vruthiy-112
Ледацюги, штраф.!!! 
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Prokop_Andriy
головне щоб це були несерйозні пошкодження і щоб вони швидко повернулися
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