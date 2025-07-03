Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб Премьер-лиги намерен усилиться форвардом полтавской Ворсклы
Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 14:41 |
906
1

Клуб Премьер-лиги намерен усилиться форвардом полтавской Ворсклы

Денис Ндукве может продолжить карьеру в составе ровенского «Вереса»

03 июля 2025, 14:41 |
906
1
Клуб Премьер-лиги намерен усилиться форвардом полтавской Ворсклы
ФК Полесье Житомир. Денис Ндукве

Форвард полтавской «Ворсклы» Денис Ндукве может остаться в Премьер-лиге, несмотря на вылет его команды из элитного дивизиона.

В услугах 25-летнего футболиста заинтересован ровенский «Верес», который планирует усилить состав накануне старта в сезоне 2025/26. Напомним, капитан клуба Руслан Степанюк попросил руководство разорвать контракт и получил статус свободного агента.

«Ворскла» не будет препятствовать уходу своих футболистов и готова вести переговоры о полноценном трансфере Ндукве.

Денис большую часть своей карьеры провел в Украине, где играл в том числе за харьковский «Металлист 1925» и житомирское «Полесье». Выступал в чемпионате Чехии.

В июле прошлого года присоединился к «Ворскле» на правах свободного агента. Провел 31 матч за полтавский клуб, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость форварда составляет 400 тысяч евро.

По теме:
Источник: новичок УПЛ подписал опытного флангового защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила об уходе воспитанника клубной академии
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о подписании хорватского универсала
Ворскла Полтава Верес Ровно Руслан Степанюк Денис Ндукве трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Sportarena
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
Футбол | 03 июля 2025, 03:59 2
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»

Голкипер – об уровне клубного чемпионата мира

Куртуа о новичке Реала: «Он на другом уровне, я такого не видел»
Футбол | 03 июля 2025, 00:45 1
Куртуа о новичке Реала: «Он на другом уровне, я такого не видел»
Куртуа о новичке Реала: «Он на другом уровне, я такого не видел»

Вратарь восхищен тем, как Трент исполняет стандарты

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
Футбол | 02.07.2025, 16:19
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
Ниже россии? Украина опустилась на 28-е место в рейтинге ассоциаций УЕФА
Футбол | 03.07.2025, 14:01
Ниже россии? Украина опустилась на 28-е место в рейтинге ассоциаций УЕФА
Ниже россии? Украина опустилась на 28-е место в рейтинге ассоциаций УЕФА
ФОТО. Болельщики Ливерпуля почтили память Диоги Жоты
Футбол | 03.07.2025, 15:27
ФОТО. Болельщики Ливерпуля почтили память Диоги Жоты
ФОТО. Болельщики Ливерпуля почтили память Диоги Жоты
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Galushka_na_maximalkah
Как раз Ндукве нельзя отпускать! Он один из немногих, кто тащил атаку команды на себе в весенней части сезона. Тем более, уже отпустили Самсона Иеде. Салабай вернулся в Колос, после аренды в ВП. Ибрахим Кане скорей всего уйдет. Также планируют продавать Ивана Нестеренко. И кто останется в атаке? Ветераны Кулач и Мякушко, которые больше лечатся, чем играют?
Да и зачем Деннису в Верес? Там условия хуже, инфраструктура хуже. Ворскла через год (два) вернётся в УПЛ, а Верес, наоборот, опустится в ПФЛ
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Гауфф потеряла серьгу во время матча. Ястремская нашла и вернула
ВИДЕО. Гауфф потеряла серьгу во время матча. Ястремская нашла и вернула
02.07.2025, 10:38 1
Теннис
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
01.07.2025, 20:13 4
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
01.07.2025, 09:32
Бокс
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
01.07.2025, 14:47 4
Теннис
Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
02.07.2025, 09:30 2
Бокс
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Стали известны все четвертьфинальные пары
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Стали известны все четвертьфинальные пары
02.07.2025, 06:50 4
Футбол
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
02.07.2025, 08:26 15
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Мне жаль, но ты не будешь играть в стартовом составе Реала»
Хаби АЛОНСО: «Мне жаль, но ты не будешь играть в стартовом составе Реала»
01.07.2025, 22:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем