Клуб Премьер-лиги намерен усилиться форвардом полтавской Ворсклы

Форвард полтавской «Ворсклы» Денис Ндукве может остаться в Премьер-лиге, несмотря на вылет его команды из элитного дивизиона.

В услугах 25-летнего футболиста заинтересован ровенский «Верес», который планирует усилить состав накануне старта в сезоне 2025/26. Напомним, капитан клуба Руслан Степанюк попросил руководство разорвать контракт и получил статус свободного агента.

«Ворскла» не будет препятствовать уходу своих футболистов и готова вести переговоры о полноценном трансфере Ндукве.

Денис большую часть своей карьеры провел в Украине, где играл в том числе за харьковский «Металлист 1925» и житомирское «Полесье». Выступал в чемпионате Чехии.

В июле прошлого года присоединился к «Ворскле» на правах свободного агента. Провел 31 матч за полтавский клуб, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость форварда составляет 400 тысяч евро.