Клуб Премьер-лиги намерен усилиться форвардом полтавской Ворсклы
Денис Ндукве может продолжить карьеру в составе ровенского «Вереса»
Форвард полтавской «Ворсклы» Денис Ндукве может остаться в Премьер-лиге, несмотря на вылет его команды из элитного дивизиона.
В услугах 25-летнего футболиста заинтересован ровенский «Верес», который планирует усилить состав накануне старта в сезоне 2025/26. Напомним, капитан клуба Руслан Степанюк попросил руководство разорвать контракт и получил статус свободного агента.
«Ворскла» не будет препятствовать уходу своих футболистов и готова вести переговоры о полноценном трансфере Ндукве.
Денис большую часть своей карьеры провел в Украине, где играл в том числе за харьковский «Металлист 1925» и житомирское «Полесье». Выступал в чемпионате Чехии.
В июле прошлого года присоединился к «Ворскле» на правах свободного агента. Провел 31 матч за полтавский клуб, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость форварда составляет 400 тысяч евро.
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