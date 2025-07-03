ФРИТЦ: «Я даже не буду тренироваться и тридцати минут, нужно отдохнуть»

Пятая ракетка мира в мужском одиночном разряде Тейлор Фритц на пути к третьему раунду Уимблдона 2025 уже провел в общей сложности десять сетов, одолев на старте британского мейджора довольно сильных теннисистов Джованни Мпеши Перрикара и Габриэля Диалло.

Теперь обладателя двух травяных титулов в текущем сезоне (Штутгарт и Истборн) ждет амбициозный испанец Алехандро Давидович-Фокина.

«Завтра у меня будет легкая тренировка, посплю подольше, думаю, у нас корт забронирован на 14:00 или 15:00. Скорее всего, я даже не буду тренироваться и тридцати минут, в какой-то момент нужно отдохнуть.

Я понимаю, что мне нужно немного поработать над приемом, хотя пока еще не знаю, с кем сыграю в третьем раунде. Если это будет Фокина, то мне точно нужно улучшить прием, потому что знаю – он будет играть совсем по-другому, не так, как двое предыдущих.

Против них я настраивался на быстрые розыгрыши, а теперь придется много раз попадать по мячу», – прокомментировал американец.