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  4. ФРИТЦ: «Я даже не буду тренироваться и тридцати минут, нужно отдохнуть»
Уимблдон
03 июля 2025, 14:07 | Обновлено 03 июля 2025, 14:09
127
0

ФРИТЦ: «Я даже не буду тренироваться и тридцати минут, нужно отдохнуть»

Американец в первых двух раундах провел 10 сетов

03 июля 2025, 14:07 | Обновлено 03 июля 2025, 14:09
127
0
ФРИТЦ: «Я даже не буду тренироваться и тридцати минут, нужно отдохнуть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

Пятая ракетка мира в мужском одиночном разряде Тейлор Фритц на пути к третьему раунду Уимблдона 2025 уже провел в общей сложности десять сетов, одолев на старте британского мейджора довольно сильных теннисистов Джованни Мпеши Перрикара и Габриэля Диалло.

Теперь обладателя двух травяных титулов в текущем сезоне (Штутгарт и Истборн) ждет амбициозный испанец Алехандро Давидович-Фокина.

«Завтра у меня будет легкая тренировка, посплю подольше, думаю, у нас корт забронирован на 14:00 или 15:00. Скорее всего, я даже не буду тренироваться и тридцати минут, в какой-то момент нужно отдохнуть.

Я понимаю, что мне нужно немного поработать над приемом, хотя пока еще не знаю, с кем сыграю в третьем раунде. Если это будет Фокина, то мне точно нужно улучшить прием, потому что знаю – он будет играть совсем по-другому, не так, как двое предыдущих.

Против них я настраивался на быстрые розыгрыши, а теперь придется много раз попадать по мячу», – прокомментировал американец.

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Уимблдон-2025 Тейлор Фритц
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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