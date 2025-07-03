Канадский козак дал бой. Теневой фаворит Уимблдона снова победил в триллере

Пятая ракетка мира в мужском одиночном разряде Тейлор Фритц из США пробился в третий раунд Уимблдонского турнира 2025.

В 1/32 финала американец в пяти сетах сломил сопротивления канадского теннисиста с украинскими корнями Габриэля Диалло (АТР 40) за 3 часа и 11 минут.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Тейлор Фритц (США) [5] – Габриэль Диалло (Канада) – 3:6, 6:3, 7:6 (7:0), 4:6, 6:3

Это была первая встреча соперников.

Тейлор снова провел пятисетовый матч на Уимблдоне-2025. В первом круге он в двухдневном поединке выбил Джованни Мпеши Перрикара, оформив камбек с 0:2 по партиям и 2:5 на тай-брейке четвертого сета.

Фритц по праву считается теневым фаворитом Уимблдона, в частности из-за удачно подготовки к травяному мейджору: перед слэмом он выиграл два турнира на этом покрытии (АТР 250 в Штутгарте и АТР 250 в Истборне).

Кроме того, и сам Тейлор считает свои шансы на трофей в Лондоне достаточно высокими:

«У меня 10 трофеев и пять из них на траве, хотя сезон очень короткий. Можно сказать, что это что-то и показывает. Это может быть мой лучший шанс выиграть турнир Grand Slam».

Следующим соперником Фритца будет победитель противостояния Ботик ван де Зансхулп (Нидерланды, ATP 92) – Алехандро Давидович Фокина (Испания, ATP 27), который был прерван из-за наступления темноты.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine