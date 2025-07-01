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Уимблдон
01 июля 2025, 19:02 |
247
0

Пятый номер ATP с камбеком выиграл двухдневный триллер на старте Уимблдона

Тейлор Фритц переиграл Джованни Мпеши Перрикара в 1/64 финала мейджора в Британии

01 июля 2025, 19:02 |
247
0
Пятый номер ATP с камбеком выиграл двухдневный триллер на старте Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

Пятая ракетка мира в мужском одиночном разряде Тейлор Фритц из США успешно стартовал на Уимблдоне-2025.

В 1/64 финала американец в пяти сетах одолел представителя Франции Джованни Мпеши Перрикара (АТР 36) за 3 часа и 37 минут игрового времени.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Тейлор Фритц (США) [5] – Джованни Мпеши Перрикар (Франция) – 6:7 (6:8), 6:7 (8:10), 6:4, 7:6 (8:6), 6:4

Тейлор и Джованни провели первое очное противостояние.

Поединок стартовал еще вчера и после четвертой партии был приостановлен из-за того, что было слишком поздно – по правилам, после 23:00 играть нельзя. В четвертом сете Фритц отыгрался с 2:5 на тай-брейке и сегодня довел камбек до конца.

Следующим соперником Фритца будет Габриэль Диалло (Канада, ATP 40), который имеет украинские корни.

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Тейлор Фритц Джованни Мпеши Перрикар Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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