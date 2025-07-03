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Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 13:57 | Обновлено 03 июля 2025, 14:01
862
0

Клуб УПЛ объявил о возвращении легионера, который лечился после операции

Самуэль Нонго начал подготовку к сезону с «Вересом»

03 июля 2025, 13:57 | Обновлено 03 июля 2025, 14:01
862
0
Клуб УПЛ объявил о возвращении легионера, который лечился после операции
ФК Верес. Самуэль Нонго

Камерунский полузащитник Самуэль Нонго вернулся в расположение футбольного клуба «Верес» Ровно.

Футболист восстановился от тяжелой травмы и начал подготовку к новому сезону вместе с командой.

Самуэль зимой успешно перенес операцию после повреждения крестообразных связок.

В сезоне 2024/25 Нонго сыграл всего четыре матча, в которых так и не отметился результативным действием.

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Андрей Витренко Источник: ФК Верес
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