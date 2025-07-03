Клуб УПЛ объявил о возвращении легионера, который лечился после операции

Камерунский полузащитник Самуэль Нонго вернулся в расположение футбольного клуба «Верес» Ровно.

Футболист восстановился от тяжелой травмы и начал подготовку к новому сезону вместе с командой.

Самуэль зимой успешно перенес операцию после повреждения крестообразных связок.

В сезоне 2024/25 Нонго сыграл всего четыре матча, в которых так и не отметился результативным действием.