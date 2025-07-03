Украина. Премьер лига03 июля 2025, 13:57 | Обновлено 03 июля 2025, 14:01
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Клуб УПЛ объявил о возвращении легионера, который лечился после операции
Самуэль Нонго начал подготовку к сезону с «Вересом»
03 июля 2025, 13:57 | Обновлено 03 июля 2025, 14:01
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Камерунский полузащитник Самуэль Нонго вернулся в расположение футбольного клуба «Верес» Ровно.
Футболист восстановился от тяжелой травмы и начал подготовку к новому сезону вместе с командой.
Самуэль зимой успешно перенес операцию после повреждения крестообразных связок.
В сезоне 2024/25 Нонго сыграл всего четыре матча, в которых так и не отметился результативным действием.
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