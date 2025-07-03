Вадим ВИТЕНЧУК: «С адаптацией вообще нет никаких проблем»

«Буковина» перед стартом сезона в Первой лиге получила серьезное усиление. В клуб пришли четыре опытных футболиста. О первых днях в новом клубе рассказал опорный полузащитник Вадим Витенчук.

– Вадим, расскажи, как проходит адаптация в новом для тебя коллективе?

– Адаптация проходит очень хорошо. Я знаком с тренерским штабом, также в команде есть много ребят, которых я хорошо знаю. С некоторыми из них я играл в «Оболони», также в «Буковине» есть игроки, с которыми мы вместе выступали в других командах. Поэтому с адаптацией вообще нет никаких проблем, все замечательно.

– Расскажи, с кем из футболистов нашей команды ты был хорошо знаком еще раньше, конечно, кроме тех ребят, с которыми еще недавно играл за «Оболонь»?

– Это Кирилл Прокопчук, с которым мы вместе играли и за «Краматорск», и за «Минай», и за молодежку «Александрии». С Иваном Тищенко также в течение одного сезона были в молодежной команде «Александрии». В составе «горожан» также в сезоне 2017/18 был и Виталий Кольцов. С некоторыми другими игроками неоднократно пересекались на футбольных полях.

– Помогают тебе освоиться в команде?

– Конечно! Одной-двух тренировок было достаточно для того, чтобы наладить хорошую коммуникацию.

– Что ты знал о «Буковине» до перехода в наш клуб?

– Знал о команде все (улыбается). Мы довольно часто общались с Кириллом Прокопчуком, он мне очень много рассказывал о «Буковине», отправлял различные видео. Можно сказать, что был в курсе всего (улыбается). Слышал только приятные слова об этом клубе, все на позитиве.

– Каковы твои первые впечатления от пребывания в «Буковине»?

– Все супер! Как в тренировочном процессе, так и вне его – все очень нравится, только приятные впечатления от пребывания в черновицком клубе. Я бы сказал, что в «Буковине» – все «high level», высочайший уровень во всем!

– За твоими плечами – значительный опыт выступлений в украинской Премьер-лиге. Как, по твоему мнению, он должен помочь «Буковине»?

– Да не только у меня такой опыт – в «Буковине» сейчас большое количество футболистов с большим опытом игры на высшем уровне. Не сомневаюсь, что мы сможем помочь команде достичь тех поставленных задач, которые перед ней стоят.

– Ты начинал закарпатские сборы в индивидуальной группе, а сейчас уже работаешь в общей. Расскажи, какая у тебя была травма и как ты себя чувствуешь сейчас?

– Был небольшой рецидив травмы, которую я получил еще на зимних сборах в «Оболони». Из-за того, что очень жарко и поля быстро высыхают и становятся жесткими – произошло небольшое воспаление. Но я хорошо поработал с нашей тренером по физической подготовке Инной Николаевной в течение трех-четырех дней – и этого было достаточно. Уже все в порядке, ничего не беспокоит.

– Насколько уже команда ожидает контрольных матчей?

– Мы очень ждем контрольных поединков. Такая тренировка, как была вчера... Ой, лучше уже играть спарринги (улыбается). Тренировка была тяжелая, но это нормально, это сборы, и нам нужно усиленно работать, чтобы быть готовыми к сезону. Что касается спарринга, то первый матч запланирован на 5 июля. Все мы очень ждем эту игру против «Скалы 1911».

– Как можешь охарактеризовать тренировку?

– На утренней тренировке было очень тяжело. Тренажерный зал не всегда приятен для футболистов. Вечером много работали с мячами, но тренировка была длительной, и в связи с жаркой погодой было непросто. Когда такая жара – то все дается тяжело.

– Какие цели ставишь перед собой в «Буковине»?

– Об личных целях поговорим позже. Сейчас важно максимально плодотворно поработать на сборах, сыграть контрольные матчи, а уже после этого можно говорить о каких-то личных задачах на сезон.