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  4. Даниил КАРАСЬ: «На мой выбор повлияло именно приглашение главного тренера»
Украина. Первая лига
03 июля 2025, 10:46 |
124
0

Даниил КАРАСЬ: «На мой выбор повлияло именно приглашение главного тренера»

Новичок «Буковины» поделился первыми впечатлениями о клубе

03 июля 2025, 10:46 |
124
0
Даниил КАРАСЬ: «На мой выбор повлияло именно приглашение главного тренера»
ФК Буковина. Даниил Карась

«Буковина» проводит второй этап подготовки к сезону в Первой лиге. Команда получила серьезное усиление. В клуб пришли четыре футболиста с опытом игры в УПЛ. Бывший футболист киевской оболони Даниил Карась рассказал, почему для продолжения карьеры выбрал «Буковину».

– Даниил, прежде всего, приветствуем тебя в «Буковине»! Поделись первыми впечатлениями от нового клуба и новой команды.

– Спасибо за приветствие! Впечатления только положительные, очень рад оказаться в «Буковине». К тому же здесь играют несколько моих знакомых, с которыми мы пересекались еще в юношеском футболе, а с некоторыми – и в УПЛ. Но особенно хочу отметить тренерский штаб, который меня сюда пригласил.

– Расскажи подробнее о знакомых. Кого ты хорошо знал до перехода в «Буковину»?

– Знал Олега Кожушко, Кирилла Прокопчука еще с академии «Днепра», также Тараса Сакива, который недавно тоже присоединился к «желто-черным».

– Долго обдумывал предложение «Буковины»?

– Нет, не долго. Было предложение непосредственно от Сергея Шищенко, и мне было очень приятно его получить. К тому же я знал, какие амбициозные задачи стоят перед командой и как в целом клуб развивается. Мне это очень импонирует, поэтому долго не думал – и вот я уже в «Буковине».

– Можно сказать, что личность главного тренера – это один из ключевых факторов твоего перехода в черновицкий клуб?

– Да, в первую очередь на мой выбор повлияло именно приглашение главного тренера. А во-вторых, как я уже говорил – это амбициозные задачи, долгосрочные планы клуба, его развитие. Это коррелируется и с моими целями, ведь я знаю, что в «Буковине» смогу развиваться и улучшать свои качества.

– По совместной работе в «Оболони» ты хорошо знаком с тренировочным процессом Сергея Шищенко. Расскажи, какой он, каковы основные требования и отличается ли в целом тренировочный процесс в «Буковине» от того, каким он был в «Оболони»?

– Пока нет, сейчас тренировочный процесс такой же, как и в «Оболони», подготовка очень похожа. Сергей Юрьевич ставит высокие задачи, он хочет, чтобы как команда, так и игроки индивидуально развивались. Возможно, будет немного другой подход в тренировочном процессе, потому что задачи на сезон в «Буковине» будут отличаться от тех, которые были в «Оболони». Если подытожить, то в целом мне все знакомо и понятно.

– Трудно ли тебе было покидать «Оболонь» после трех сезонов в столичном клубе?

– В целом, да, ведь я защищал цвета «Оболони» в течение трех сезонов. За этот период команда не только завоевала повышение в классе – «пивовары» уже два сезона подряд выступают в Премьер-лиге. Это был яркий период моей карьеры, есть многое, что вспомнить. Там я развивался не только как футболист, но и как человек. Только приятные воспоминания остались о времени, которое я провел в «Оболони».

– Есть ли какой-то наиболее знаковый момент, который врезался в память и ты хочешь о нем вспоминать?

– Наверное, отмечу второй стыковой матч против «Левого берега», в котором мы сыграли вничью 1:1. В первом поединке «Оболонь» одержала минимальную победу, а вот уже в ответном матче эта ничья позволила нам остаться в Премьер-лиге по итогам сезона 2023/24. Для меня – это самый запоминающийся момент.

– Футболисты не любят говорить о своих сильных и слабых сторонах, но все-таки как ты можешь охарактеризовать себя как футболиста?

– Об этом лучше спросить у главного тренера (улыбается).

– На протяжении своей карьеры ты играл в центре защиты или мог «закрыть» любую позицию в обороне?

– В основном да, играл в центре обороны. Но в юношеских или молодежных командах выступал справа в защите. Иногда мог сыграть и слева в обороне, но обычно играл либо в центре защиты, либо на правом фланге. Тактическая схема тоже имеет значение, ведь при расстановке в три центральных защитника я играл в центре, если команда играла в четыре защитника, то я мог сыграть флангового защитника. Было много разных вариаций.

– Как оценишь свою готовность в начале сборов?

– Мы сейчас на подготовительном этапе, поэтому еще есть над чем работать. Не могу точно сказать в процентном отношении, но форма уже близка к оптимальной.

– Что скажешь о коллективе в «Буковине»? Как ребята приняли?

– Очень тепло встретили. Мне в «Буковине» все нравится. Здесь хорошая атмосфера, классные условия. Убежден, что с таким коллективом, такими футболистами у нас все получится!

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чемпионат Украины по футболу Буковина Черновцы Первая лига Украины Даниил Карась Сергей Шищенко Оболонь Киев
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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