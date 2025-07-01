Насыщенный график. Буковина огласила список летних спаррингов

«Буковина» продолжает подготовку к началу нового сезона. Второй этап учебно-тренировочных сборов команда проводит на Закарпатье.

Тренерский штаб «Буковины» запланировал проведение семи контрольных матчей. Начнет «Буковина» матчами с представителями Второй лиги. 5 июля подопечные Сергея Шищенко сыграют со «Скалой 1911», а 9 июля встретятся с ФК «Ужгород».

Далее запланированы два спарринга с «Металлистом» в один день. Также «Буковина» сыграет с «Эпицентром» и «Рухом», а завершит программу контрольных матчей поединком с тернопольской «Нивой» 24 июля.

Расписание товарищеских матчей «Буковины» на летних сборах

5 июля. «Буковина» - «Скала 1911» (Поляна, 13:00)

9 июля. «Буковина» - ФК «Ужгород» (Поляна, 17:00)

12 июля. «Металлист» - «Буковина» (Ужгород)

12 июля. «Металлист» - «Буковина» (Ужгород)

15 июля. «Эпицентр» - «Буковина» (Каменец-Подольский)

19 июля. «Рух» - «Буковина» (Винники)

24 июля. «Буковина» - «Нива» Т (Черновцы)

Ранее сообщалось, что «Буковина» забрала четыре футболиста из УПЛ.