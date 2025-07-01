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Украина. Первая лига
01 июля 2025, 18:33 |
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0

Насыщенный график. Буковина огласила список летних спаррингов

Команда Сергея Шищенко проведет семь контрольных матчей

01 июля 2025, 18:33 |
180
0
Насыщенный график. Буковина огласила список летних спаррингов
ФК Буковина

«Буковина» продолжает подготовку к началу нового сезона. Второй этап учебно-тренировочных сборов команда проводит на Закарпатье.

Тренерский штаб «Буковины» запланировал проведение семи контрольных матчей. Начнет «Буковина» матчами с представителями Второй лиги. 5 июля подопечные Сергея Шищенко сыграют со «Скалой 1911», а 9 июля встретятся с ФК «Ужгород».

Далее запланированы два спарринга с «Металлистом» в один день. Также «Буковина» сыграет с «Эпицентром» и «Рухом», а завершит программу контрольных матчей поединком с тернопольской «Нивой» 24 июля.

Расписание товарищеских матчей «Буковины» на летних сборах

  • 5 июля. «Буковина» - «Скала 1911» (Поляна, 13:00)
  • 9 июля. «Буковина» - ФК «Ужгород» (Поляна, 17:00)
  • 12 июля. «Металлист» - «Буковина» (Ужгород)
  • 12 июля. «Металлист» - «Буковина» (Ужгород)
  • 15 июля. «Эпицентр» - «Буковина» (Каменец-Подольский)
  • 19 июля. «Рух» - «Буковина» (Винники)
  • 24 июля. «Буковина» - «Нива» Т (Черновцы)

Ранее сообщалось, что «Буковина» забрала четыре футболиста из УПЛ.

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Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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