Насыщенный график. Буковина огласила список летних спаррингов
Команда Сергея Шищенко проведет семь контрольных матчей
«Буковина» продолжает подготовку к началу нового сезона. Второй этап учебно-тренировочных сборов команда проводит на Закарпатье.
Тренерский штаб «Буковины» запланировал проведение семи контрольных матчей. Начнет «Буковина» матчами с представителями Второй лиги. 5 июля подопечные Сергея Шищенко сыграют со «Скалой 1911», а 9 июля встретятся с ФК «Ужгород».
Далее запланированы два спарринга с «Металлистом» в один день. Также «Буковина» сыграет с «Эпицентром» и «Рухом», а завершит программу контрольных матчей поединком с тернопольской «Нивой» 24 июля.
Расписание товарищеских матчей «Буковины» на летних сборах
- 5 июля. «Буковина» - «Скала 1911» (Поляна, 13:00)
- 9 июля. «Буковина» - ФК «Ужгород» (Поляна, 17:00)
- 12 июля. «Металлист» - «Буковина» (Ужгород)
- 12 июля. «Металлист» - «Буковина» (Ужгород)
- 15 июля. «Эпицентр» - «Буковина» (Каменец-Подольский)
- 19 июля. «Рух» - «Буковина» (Винники)
- 24 июля. «Буковина» - «Нива» Т (Черновцы)
Ранее сообщалось, что «Буковина» забрала четыре футболиста из УПЛ.
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