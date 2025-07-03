ОФИЦИАЛЬНО. Кругооборот тренеров. Новичок Серии А выбрал нового коуча
Специалист Давиде Никола трудоустроился в «Кремонезе»
Итальянский клуб «Кремонезе», который со следующего сезона будет выступать в Серии А, официально объявил о назначении Давиде Николы на пост главного тренера.
Опытный специалист подписал контракт с клубом на два сезона - до лета 2027 года.
Последним местом работы Давиде был другой итальянский коллектив – «Кальяри». Во главе клуба Никола провел 41 матч и оставил команду в Серии А.
Перед Давиде на посту коуча «Кремонезе» находился Джованни Строппа, который покинул команду по завершению сделки.
Benvenuto, mister Davide Nicola! ❤️— U.S. Cremonese (@USCremonese) July 2, 2025
👉 https://t.co/A1FzKGu8UK
📸Cagliari Calcio#SeiGrAndeSolamenteTu #Cremonese #Cremona #SerieAEnilive pic.twitter.com/VEfoDC0DP8
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