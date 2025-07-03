ОФИЦИАЛЬНО. Кругооборот тренеров. Новичок Серии А выбрал нового коуча

Итальянский клуб «Кремонезе», который со следующего сезона будет выступать в Серии А, официально объявил о назначении Давиде Николы на пост главного тренера.

Опытный специалист подписал контракт с клубом на два сезона - до лета 2027 года.

Последним местом работы Давиде был другой итальянский коллектив – «Кальяри». Во главе клуба Никола провел 41 матч и оставил команду в Серии А.

Перед Давиде на посту коуча «Кремонезе» находился Джованни Строппа, который покинул команду по завершению сделки.