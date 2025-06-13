ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский клуб попрощался с тренером. Он вывел их в Серию А
Джованни Строппа покинул пост коуча «Кремонезе»
Итальянский клуб «Кремонезе» официально попрощался с главным тренером Джованни Строппой, у которого завершился профессиональный контракт.
«Владельцы и клуб искренне благодарят тренера и его команду за то, что они вернули наши цвета в Серию А, что является их важным достижением», - написала пресс-служба клуба.
Джованни работал в коллективе с 2023 года. Под руководством Строппы «Кремонезе» удалось выйти в элитный дивизион Италии, в котором они отсутствовали на протяжении двух лет.
Comunicato ufficiale Giovanni Stroppa— U.S. Cremonese (@USCremonese) June 13, 2025
👉 https://t.co/yQGPXJoOsA⁰#Cremonese #Cremona #SerieAEnilive pic.twitter.com/opZ3BZkDdx
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