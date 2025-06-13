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Италия
13 июня 2025, 14:58 | Обновлено 13 июня 2025, 15:17
608
0

ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский клуб попрощался с тренером. Он вывел их в Серию А

Джованни Строппа покинул пост коуча «Кремонезе»

13 июня 2025, 14:58 | Обновлено 13 июня 2025, 15:17
608
0
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский клуб попрощался с тренером. Он вывел их в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Строппа

Итальянский клуб «Кремонезе» официально попрощался с главным тренером Джованни Строппой, у которого завершился профессиональный контракт.

«Владельцы и клуб искренне благодарят тренера и его команду за то, что они вернули наши цвета в Серию А, что является их важным достижением», - написала пресс-служба клуба.

Джованни работал в коллективе с 2023 года. Под руководством Строппы «Кремонезе» удалось выйти в элитный дивизион Италии, в котором они отсутствовали на протяжении двух лет.

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Кремонезе чемпионат Италии по футболу Серия A отставка
Андрей Витренко Источник: ФК Кремонезе
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