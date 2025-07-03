Украинский вингер планирует покинуть чемпионат Азербайджана. Есть причина

Вингер азербайджанского «Карабаха» Алексей Кащук намерен сменить клуб во время летнего трансферного окна, так как недоволен своим положением.

По информации азербайджанского журналиста Фуада Алакбарова, украинский футболист рассматривает два варианта – аренда или полноценный трансфер. Тренерский штаб «Карабаха» доволен игрой 25-летнего вингера, но не будет препятствовать уходу футболиста.

Кащук является воспитанником донецкого «Шахтера», выступал за «Мариуполь» и азербайджанский «Сабах». В 2019 году стал чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины.

В сентябре прошлого года вингер перебрался в «Карабах» на правах свободного агента. Провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Ориентировочная стоимость Кащука составляет 1,8 млн евро.

По итогам сезона 2024/25 «Карабах» стал чемпионом Азербайджана, обогнав ближайшего преследователя на 15 баллов.