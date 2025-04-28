Украинский вингер стал чемпионом Азербайджана в составе Карабаха

27 апреля состоялся матч 32-го тура чемпионата Азербайджана, в котором встретились «Сабах» и «Карабах». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

Этот результат позволил гостевой команде оформить досрочное чемпионство. «Карабах» опережает «Зиру», которая разместилась на второй позиции, на 13 баллов за четыре тура до завершения чемпионата.

Клуб из Агдама завоевал четвертый титул подряд и 12-й в своей истории. Стоит отметить, что 11 раз «Карабах» побеждал в чемпионате Азербайджана под руководством Гурбана Гурбанова.

В составе чемпиона выступает украинский вингер Алексей Кащук, который в текущем сезоне провел 34 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. 24-летний футболист проводит в Азербайджане первый сезон – в прошлом году покинул донецкий «Шахтер» и на правах свободного агента перебрался в «Карабах».

Чемпионат Азербайджана, 32-й тур. 27 апреля

Сабах Баку – Карабах Агдам – 1:1

Голы: Летич, 73 – Джиджа, 42 (пен)