ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон бесплатно подписал экс-игрока молодежки Франции
Оливье Боскальи пробует свои силы в АПЛ
Английский клуб «Брайтон» на правах свободного агента оформил переход центрального защитника ПСВ Оливье Боскальи.
По информации «чаек», футболист подписал соглашение на пять сезонов – до 2030 года.
Защитник с 2019 года представлял цвета ПСВ, сыграв всего 204 матча за клуб, в которых игрок забил 11 мячей и отдал 13 ассистов.
Вместе с ПСВ Оливье семь раз выигрывал национальные трофеи (две лиги, два Кубка и три Суперкубка).
Напомним, что «Фулхэм» продлил контракт с фланговым защитником.
He’s finally here. 😍🇫🇷 Olivier is a Seagull! 🙌 pic.twitter.com/GGNcSFre7w— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 2, 2025
Boscagli in blue and white... 💙🤍 pic.twitter.com/XbiJrl1mmH— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 2, 2025
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