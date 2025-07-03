ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон бесплатно подписал экс-игрока молодежки Франции

Английский клуб «Брайтон» на правах свободного агента оформил переход центрального защитника ПСВ Оливье Боскальи.

По информации «чаек», футболист подписал соглашение на пять сезонов – до 2030 года.

Защитник с 2019 года представлял цвета ПСВ, сыграв всего 204 матча за клуб, в которых игрок забил 11 мячей и отдал 13 ассистов.

Вместе с ПСВ Оливье семь раз выигрывал национальные трофеи (две лиги, два Кубка и три Суперкубка).

Напомним, что «Фулхэм» продлил контракт с фланговым защитником.

He’s finally here. 😍🇫🇷 Olivier is a Seagull! 🙌 pic.twitter.com/GGNcSFre7w — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 2, 2025