Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон бесплатно подписал экс-игрока молодежки Франции
Англия
03 июля 2025, 12:48 | Обновлено 03 июля 2025, 12:55
371
0

ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон бесплатно подписал экс-игрока молодежки Франции

Оливье Боскальи пробует свои силы в АПЛ

03 июля 2025, 12:48 | Обновлено 03 июля 2025, 12:55
371
0
ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон бесплатно подписал экс-игрока молодежки Франции
ФК Брайтон. Оливье Боскальи

Английский клуб «Брайтон» на правах свободного агента оформил переход центрального защитника ПСВ Оливье Боскальи.

По информации «чаек», футболист подписал соглашение на пять сезонов – до 2030 года.

Защитник с 2019 года представлял цвета ПСВ, сыграв всего 204 матча за клуб, в которых игрок забил 11 мячей и отдал 13 ассистов.

Вместе с ПСВ Оливье семь раз выигрывал национальные трофеи (две лиги, два Кубка и три Суперкубка).

Напомним, что «Фулхэм» продлил контракт с фланговым защитником.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о подписании хорватского универсала
«Это бессмысленно». Роналду отреагировал на трагическую смерть Диогу Жоты
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи отпустило защитника на год в аренду в клуб Ла Лиги
Брайтон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ свободный агент ПСВ чемпионат Нидерландов по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Брайтон
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
Футбол | 03 июля 2025, 07:56 9
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы

Артем может присоединиться к «Милану»

Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
Бокс | 03 июля 2025, 07:35 11
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника

Турки анонсировал возвращение Тайсона Фьюри

ФОТО. Фьюри вызвал Усика на трилогию, назвав дату и место боя
Бокс | 03.07.2025, 11:43
ФОТО. Фьюри вызвал Усика на трилогию, назвав дату и место боя
ФОТО. Фьюри вызвал Усика на трилогию, назвав дату и место боя
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
Теннис | 02.07.2025, 22:10
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
АПЛ: «Футбол потерял чемпиона, которого будет вечно не хватать»
Футбол | 03.07.2025, 12:59
АПЛ: «Футбол потерял чемпиона, которого будет вечно не хватать»
АПЛ: «Футбол потерял чемпиона, которого будет вечно не хватать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он быстро пострадает, это очень легкий бой»
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он быстро пострадает, это очень легкий бой»
02.07.2025, 00:47
Бокс
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
02.07.2025, 07:44 3
Бокс
Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
02.07.2025, 09:30 2
Бокс
Украинец, который оказался ненужным Динамо, нашел себе новый клуб
Украинец, который оказался ненужным Динамо, нашел себе новый клуб
01.07.2025, 21:15 3
Футбол
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
01.07.2025, 20:13 4
Футбол
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
01.07.2025, 09:00
Война
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Стали известны все четвертьфинальные пары
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Стали известны все четвертьфинальные пары
02.07.2025, 06:50 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал самого дорогого вратаря мира за 5 млн
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал самого дорогого вратаря мира за 5 млн
01.07.2025, 17:45 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем