Президент Федерации футбола Португалии отреагировал на гибель Жоты

В автокатастрофе трагически погиб форвард английского «Ливерпуля» и национальной сборной Португалии Диогу Жота. Об этом сообщило испанское издание Marca.

Президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса отреагировал на трагическую гибель одного из лидеров национальной команды. Функционер выразил соболезнования родным футболиста.

«Федерация футбола Португалии и все португальское футбольное сообщество полностью опустошены из-за смерти Диоги Жоты и Андре Силвы этой ночью в Испании

Диогу Жота был не только фантастическим игроком, сыгравшим почти 50 матчей за национальную сборную, но и удивительным человеком, которого уважали все его товарищи по команде и соперники. Он испытывал заразительную радость и был примером для своей общины.

От себя лично и от имени Федерации футбола Португалии выражаю искренние соболезнования семье и друзьям Диогу и Андре Жоты, а также клубам «Ливерпуль» и «Пенафиэл», за которые соответственно выступали эти футболисты.

Федерация уже обратилась в УЕФА с просьбой провести минуту молчания в этот четверг перед матчем нашей женской сборной против команды Испании на Евро.

Мы потеряли двух чемпионов. Гибель Диогу и Андре Жоты – это невосполнимая потеря для португальского футбола, и мы сделаем все возможное, чтобы ежедневно чествовать их наследие», – говорится в заявлении Федерации футбола Португалии.

Форвард выступал за английский Ливерпуль с 2020 года, до этого играл за Порту и Вулвергемптон. В сезоне 2024/25 провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативных передачи.