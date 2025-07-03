Стала известна причина смерти нападающего Ливерпуля Диоги Жоты

В четверг, 3 июля 2025 года, стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Трагедия стала следствием автокатастрофы. По информации BBC Sport со ссылкой на полицию Испании, причиной аварии стала проколотая шина:

«По информации, которая на данный момент имеется в нашем распоряжении, автомобиль марки Lamborghini попал в дорожно-транспортное происшествие и съехал с дороги из-за прокола шины во время обгона. Это произошло в 23:30 по европейскому времени в муниципалитете Чернадилья в провинции Самора. Автомобиль загорелся, двое пассажиров погибли».

В сезоне 2024/25 Диогу Жота провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.