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Англия
03 июля 2025, 12:22 | Обновлено 03 июля 2025, 12:39
1607
2

Стала известна причина смерти нападающего Ливерпуля Диоги Жоты

Автокатастрофа произошла из-за лопнувшей шины

03 июля 2025, 12:22 | Обновлено 03 июля 2025, 12:39
1607
2
Стала известна причина смерти нападающего Ливерпуля Диоги Жоты
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Жота

В четверг, 3 июля 2025 года, стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Трагедия стала следствием автокатастрофы. По информации BBC Sport со ссылкой на полицию Испании, причиной аварии стала проколотая шина:

«По информации, которая на данный момент имеется в нашем распоряжении, автомобиль марки Lamborghini попал в дорожно-транспортное происшествие и съехал с дороги из-за прокола шины во время обгона. Это произошло в 23:30 по европейскому времени в муниципалитете Чернадилья в провинции Самора. Автомобиль загорелся, двое пассажиров погибли».

В сезоне 2024/25 Диогу Жота провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

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Ливерпуль смерть чемпионат Англии по футболу автокатастрофа Английская Премьер-лига Диогу Жота
Дмитрий Вус Источник: BBC
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Комментарии 2
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Pixelman
Не причина смерті, а причина ДТП! Смерь могла настати, чи то від отриманих травм, чи від пожежі, про яку пишуть ЗМІ.
Рівень журналістики на спорт.юа іноді "вражає" 
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0
SHN
Ну если так,то хорошо,что никого с собой не утащили.
Такая версия ДТП напрашивалась.
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