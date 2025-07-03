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Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 12:46 | Обновлено 03 июля 2025, 12:48
89
0

Плюс соперник из Турции. Кривбасс проведет спарринг с Гезтепе

Спарринг с «Гезтепе» запланирован на 16 июля

03 июля 2025, 12:46 | Обновлено 03 июля 2025, 12:48
89
0
Плюс соперник из Турции. Кривбасс проведет спарринг с Гезтепе
ФК Кривбасс

«Кривбасс» продолжает подготовку к началу нового сезона. Криворожский клуб определился с очередным соперником в контрольных матчах.

Криворожский «Кривбасс» проводит летние сборы в Брежице (Словения). Всего команда планирует провести шесть спаррингов.

Один из них уже состоялся. «Кривбасс» сыграл вничью 0:0 с болгарским клубом ЦСКА София. Также команда Патрика ван Леувена сыграет с клубом «Браво» Любляна (Словения), 20-кратным чемпионом Венгрии «Уйпештом» из Будапешта и хорватским «Динамо» Загреб.

Между поединками с представителями Венгрии и Хорватии «Кривбасс» сыграет с командой из чемпионата Турции. 16 июля криворожский клуб проведет спарринг с «Гезтепе». В прошлом сезоне команда из Измира заняла в турецкой Суперлиге восьмое место. Еще один соперник определится позже.

Контрольные матчи «Кривбасса» на сборах в Словении

  • 28.06, суббота: «ЦСКА» София, Болгария – 0:0
  • 06.07, воскресенье: «Браво» Любляна, Словения
  • 13.07, воскресенье: «Уйпешт» Будапешт, Венгрия
  • 16.07, среда: «Гезтепе» Измир, Турция
  • 19.07, суббота: «Динамо» Загреб, Хорватия

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» взял в аренду вингера Хосе Флореса.

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Динамо Загреб товарищеские матчи ЦСКА София чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Уйпешт учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Браво Любляна Гезтепе
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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