Плюс соперник из Турции. Кривбасс проведет спарринг с Гезтепе

«Кривбасс» продолжает подготовку к началу нового сезона. Криворожский клуб определился с очередным соперником в контрольных матчах.

Криворожский «Кривбасс» проводит летние сборы в Брежице (Словения). Всего команда планирует провести шесть спаррингов.

Один из них уже состоялся. «Кривбасс» сыграл вничью 0:0 с болгарским клубом ЦСКА София. Также команда Патрика ван Леувена сыграет с клубом «Браво» Любляна (Словения), 20-кратным чемпионом Венгрии «Уйпештом» из Будапешта и хорватским «Динамо» Загреб.

Между поединками с представителями Венгрии и Хорватии «Кривбасс» сыграет с командой из чемпионата Турции. 16 июля криворожский клуб проведет спарринг с «Гезтепе». В прошлом сезоне команда из Измира заняла в турецкой Суперлиге восьмое место. Еще один соперник определится позже.

Контрольные матчи «Кривбасса» на сборах в Словении

28.06, суббота: «ЦСКА» София, Болгария – 0:0

06.07, воскресенье: «Браво» Любляна, Словения

13.07, воскресенье: «Уйпешт» Будапешт, Венгрия

16.07, среда: «Гезтепе» Измир, Турция

19.07, суббота: «Динамо» Загреб, Хорватия

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» взял в аренду вингера Хосе Флореса.