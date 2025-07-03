Стали свободными агентами. Два украинских легионера остались без клуба

Польский клуб «Брук-Бет Термалица» на официальном сайте сообщил об уходе двух украинских футболистов, которые получили статус свободных агентов.

Чемпионат Польши покинули фланговый полузащитник Тарас Завийский и опорный полузащитник Андрей Домбровский. 30 июня истек срок контрактов игроков, команда приняла решение не продлевать сотрудничество с украинцами.

30-летний Завийский является воспитанником львовских «Карпат», играл за «Львов», донецкий «Олимпик», «Николаев» и черниговскую «Десну», выступал в чемпионате Германии. Присоединился к ФК «Термалица» в июле 2022 года – с тех пор провел 83 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач.

29-летний Домбровский – воспитанник «Мариуполя», профессиональную карьеру начал в киевском «Арсенале». Выступал в составе черниговской «Десны», откуда в апреле 2022 года перебрался в Польшу к «Термалице». Сыграл за польский клуб 86 поединков, в которых записал на свой счет два гола и пять ассистов.

По итогам прошлого сезона «Термалица» заняла второе место во втором по силе дивизионе и завоевала повышение в классе. В составе команды остался еще один украинец – защитник Артем Путивцев.