«День, который никогда не забудем». Последний пост Жоты в Instagram

В автокатастрофе трагически погиб форвард английского Ливерпуля и национальной сборной Португалии Диогу Жота. Об этом сообщило испанское издание Marca.

Автомобиль, в котором находился Жота и его брат Андре, слетел с дороги, что привело к пожару. Несколько дней назад футболист отпраздновал свадьбу, поженившись с Руте Кардозу

Буквально за 19 часов до трагедии португалец опубликовал, как оказалось, последнее сообщение на своей странице в Instagram, где немного показал заслуги своей свадьбы: «День, который мы никогда не забудем 🤍», – подписал видео португалец.

Форвард выступал за английский Ливерпуль с 2020 года, до этого играл за Порту и Вулвергемптон. В сезоне 2024/25 провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативных передачи.