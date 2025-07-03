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Англия
03 июля 2025, 12:16 | Обновлено 03 июля 2025, 12:17
1024
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«День, который никогда не забудем». Последний пост Жоты в Instagram

Футболист публично выразил восхищение своей женой за несколько часов до трагедии

03 июля 2025, 12:16 | Обновлено 03 июля 2025, 12:17
1024
0
«День, который никогда не забудем». Последний пост Жоты в Instagram
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Жота

В автокатастрофе трагически погиб форвард английского Ливерпуля и национальной сборной Португалии Диогу Жота. Об этом сообщило испанское издание Marca.

Автомобиль, в котором находился Жота и его брат Андре, слетел с дороги, что привело к пожару. Несколько дней назад футболист отпраздновал свадьбу, поженившись с Руте Кардозу

Буквально за 19 часов до трагедии португалец опубликовал, как оказалось, последнее сообщение на своей странице в Instagram, где немного показал заслуги своей свадьбы: «День, который мы никогда не забудем 🤍», – подписал видео португалец.

Форвард выступал за английский Ливерпуль с 2020 года, до этого играл за Порту и Вулвергемптон. В сезоне 2024/25 провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативных передачи.

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Диогу Жота Ливерпуль автокатастрофа смерть Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Португалии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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