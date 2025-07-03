Отказались от участия. Вторая лига Украины осталась без одной команды
Харьковский «Металлист 1925 Б» не будет играть в третьем по силе дивизионе
Директор академии харьковского «Металлиста 1925» Роман Мельник сообщил, что команда «Металлист 1925 Б» отказалась от участия в сезоне 2025/26.
Таким образом, коллектив не будет выступать во Второй лиге Украины. Причина – возвращение основной команды в элитный дивизион и наличие чемпионата U-19.
«Команда «Металлист 1925 Б» во Второй Лиге в этом сезоне не будет. Для трех парней 2005 года рождения, которые были у нас, мы уже нашли аренды. Все остальные подходят по возрасту для участия в чемпионате U-19.
Также планируем сделать U-19 по Первой Лиге. Туда будут привлекаться футболисты, которые будут иметь мало игровой практики и заодно развивать в этой команде футболистов U-17 и U-16 академии», – рассказал Мельник.
По итогам прошлого сезона вторая команда харьковского «Металлиста 1925» набрала 18 баллов и заняла восьмое место в группе Второй лиги Украины.
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