Металлист 1925 потерял защитника сборной Украины из-за травмы

Новичок харьковского «Металлиста 1925» Илья Крупский получил повреждение в товарищеском матче харьковской команды против греческого «Панатинаикоса» (0:3).

По официальной информации, Илья столкнулся головами с игроком «Панатинаикоса», из-за чего был заменен на 11-й минуте и прямо со стадиона отправился в больницу.

Сообщается, что у Ильи диагностировали сотрясение мозга. Предварительно защитник пропустит около 10 дней, но еще успеет присоединиться к общей группе харьковчан на учебно-тренировочном собрании.

В прошлом сезоне Илья Крупский выступал за полтавскую «Ворсклу». Илья провел 27 матчей за полтавский клуб в сезоне 2024/25, отличившись двумя результативными передачами.