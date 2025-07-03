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  4. ФОНСЕКА: «Мы сосредоточили много внимания на улучшении моей игры у сетки»
Уимблдон
03 июля 2025, 11:32 |
130
0

ФОНСЕКА: «Мы сосредоточили много внимания на улучшении моей игры у сетки»

Бразилец пообщался с прессой и прокомментировал различные аспекты своей карьеры

03 июля 2025, 11:32 |
130
0
ФОНСЕКА: «Мы сосредоточили много внимания на улучшении моей игры у сетки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

18-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека вышел в третий раунд Уимблдона 2025 и это уже большое достижение, но бразилец хочет большего.

После выхода в третий круг британского мейджора Фонсека пообщался с прессой и прокомментировал различные аспекты своей карьеры.

Управление ожиданиями и прогресс в последнее время

«Я чувствую, что сильно прибавляю. Когда выиграл Next Gen ATP Finals, был 150-м в мире, а сейчас уже где-то рядом с топ-50. Думаю, мне еще нужно поразмышлять над тем, как все складывается. Люди узнают меня, возлагают надежды, и я чувствую, что каждую неделю расту как человек и как спортсмен. Я обожаю эту жизнь и считаю большим достижением выйти в третий круг Уимблдона в моем возрасте. Считаю, что я очень быстро прогрессирую на траве».

Какие компоненты игры улучшились больше всего и над чем работает особенно усердно

«Мы сосредоточили много внимания на улучшении моей игры у сетки, особенно на подходах к ней, чтобы играть с лета было более комфортно. Но главное, в чем я сейчас прогрессирую, – это ментальная составляющая. Это мой первый полноценный год в профессиональном туре, и психологические нагрузки здесь огромные. Думаю, лучше всего у меня получается показывать свой максимум на ключевых розыгрышах. Я учусь быть стабильнее и не всегда идти ва-банк, стараясь сыграть идеально по линии».

Следующий матч на Уимблдоне 2025 против чилийца Николаса Харри

«Я уважаю таких игроков, которые переживали взлеты и падения, но всегда находили силы вернуться. История Ника очень вдохновляет. Мы хорошо знакомы, часто разговариваем на турнирах, и приятно видеть, как он путешествует с детьми. Он отличный теннисист, у него великолепная подача, и на траве он может играть очень хорошо. Я постараюсь получить удовольствие от этой возможности быть в третьем раунде и, надеюсь, продолжу прогрессировать».

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Уимблдон-2025 Жоау Фонсека
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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