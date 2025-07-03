Ждет визу. Иностранный футболист присоединится к киевскому Динамо

Киевское «Динамо» усилит состав накануне старта квалификации Лиги чемпионов и нового сезона Премьер-лиги – в клубе ожидают приезд иностранного футболиста.

Состав «бело-синих» пополнит вингер азербайджанской «Зиры» Салифу Сума, который согласился продолжить карьеру в составе чемпионов Украины.

По информации источника, стороны провели успешные переговоры и уладили все детали будущего соглашения. На данный момент гвинеец работает над оформлением всех необходимых документов и ждет визу, чтобы прибыть в Украину.

В услугах Сумы были заинтересованы несколько турецких клубов, но футболист выбрал «Динамо» из-за возможности попробовать свои силы в Лиге чемпионов.

В сезоне 2024/25 Сума провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Контракт гвинейца истекает в июне 2027 года, а его ориентировочная стоимость составляет 1,2 млн евро.