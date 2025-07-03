КОСТЮК: «Начинается американская хардовая серия. Я хочу идти и играть»

Вторая ракетка Украины Марта Костюк пообщалась с украинскими журналистами после выхода во второй круг парного разряда на Уимблдоне 2025.

– У вас был ранний проигрыш на Ролан Гаррос, ранний проигрыш здесь. Как вы на это смотрите?

– Мы шли на корт с Габи (Русе) и шутили о том, насколько плохим для меня был этот сезон на турнирах Grand Slam. И она говорит: «О, и у меня тоже». И я такая: «Девушка, ты сыграла в финале в Хертогенбосе». А она говорит, мол, я уже и забыла. Поэтому я думаю, что теннис всегда продолжается, он есть каждую неделю, ты просто должна научиться как забывать. Если побеждаешь 5-6 недель за год – это невероятный сезон.



Все проигрывают каждую неделю, конечно, что проигрыш в первом круге и финале – это разные вещи. Но я думаю, что сейчас не легкое было время в моей карьере, особенно после тех турниров в Мадриде и Риме. Я должна двигаться дальше с тем, что есть, работать дальше. Сейчас начинается американская хардовая серия, у меня нет ожиданий. Но я хочу идти и играть, не хочу продолжать тренироваться.



– Легко ли это, не иметь ожиданий? Вообще это не похоже на Марту Костюк.

– Что ж, ты не можешь ждать много от себя: я не первая ракетка мира, с 12 тысячами очками, с полуфиналами и финалами почти на всех турнирах. То есть я не могу иметь такие ожидания, потому что это, очевидно, не реальные вещи. У меня есть общие ожидания, но я перенаправила их не на результаты, а на то, как я работаю на корте, какую работу выполняю каждый день. То есть это разные ожидания.

– Что вам говорит Сандра в эти дни?

– Она не взволнована, то есть, она говорит, не будет такого, что ты не выиграешь ни одного матча до конца своей карьеры, еще ни с кем такого не случалось. Я помню как Чжан Шуай имела серию из 19-20 серии поражений, а потом преодолела квалификацию и начала побеждать. Поэтому, очевидно, если я в этом году больше не выиграю ни одного матча, на каком-то этапе я все равно снова начну выигрывать. Я не знаю... у меня нет ответов, но я не чувствую, что я должна сейчас их искать, я должна продолжать идти дальше.



– Как здоровье ваше сегодня? Вроде бы на корте вы выглядели лучше.

– Это, во-первых, парный матч, я не была одна на корте. И температура была не 33 градуса. Вот сегодня было легче, на этой жаре вчера сердцу было невероятно сложно, очень сложно сердцу, и после матча особенно. Я рада, что выиграла первый матч за два месяца. Настроение улучшилось? Да (смеется).



– Не промелькнула мысль, когда соперницы начали догонять, что итог будет таким же, как и вчера?

– Думаю, что вчера это я больше догоняла... Это пара и это трава – при любом счете надо быть сконцентрированным, собранным. Я пыталась сегодня это делать и это мне удавалось лучше, чем вчера, но вчера я и хуже чувствовала себя. Было непросто, но я понимала, что если будем дальше играть, у соперниц нет такого уровня, что бы и дальше с нами играть на равных.



– На пару все же будут амбициозные цели?

– Мы всегда играем пару расслабленно, у нас нет такого, что мы приезжаем и думаем, что надо выиграть «Слем». Мы всегда гораздо лучше играем, когда просто наслаждаемся, реально просто кайфуем, просто играем в теннис, не сосредотачиваясь на чем-то конкретном.