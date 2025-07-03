СВИТОЛИНА: «Мне нужно будет как можно лучше настроиться тактически»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пообщалась с украинскими журналистами после победы над Александрой Саснович и выхода в третий круг Уимблдона 2025.

О матче против Александры Саснович

«Сегодня были очень сложные условия. Во-первых, нас очень быстро перенесли на другой корт, во-вторых, там было такое солнце на одной стороне, что вообще ничего невозможно было увидеть. Даже задние линии оттуда были не видны. Очень непросто было играть на той стороне. Ей конечно тоже это немного мешало.



В восьмом гейме, который длился наверное больше 10 минут, я чувствовала, что у меня было много возможностей, чтобы закрыть сет и потом начинать подавать на той стороне, где хорошо было видно мяч. Правда, мне это все равно не очень помогло, так как я проиграла первый гейм второго сета на своей подаче.



Не могу сказать, что сегодня сыграла супер, но для победы этого было вполне достаточно».



О выкриках болельщика, который поддерживал соперницу

«Конечно я слышала, я ж не глухая. Тем более, он кричал так, что наверное было слышно на Центральном корте. Но это провокация меня, чтобы вывести на какую-то негативную эмоцию, а меня не так легко вывести из себя (смеется). А такие моменты меня только закаляют, добавляет такого огня».



О предстоящем матче против бельгийки Элизе Мертенс, которую победила на прошлой неделе в Бад-Гомбурге

«Конечно я знаю, как она играет – это уже хорошо. Однако, я также уверена, что она также выйдет с хорошим настроем, зная как ей нужно играть и что делать на корте. Думаю будет интересный матч. Мне, конечно, нужно будет как можно лучше настроиться тактически, потому что у нее очень непростая игра и она любит играть на траве.



Буду восстанавливаться физически, завтра поработаю на тренировочном корте и буду готова к третьему кругу».





О ранних вылетах многих топ-игроков на Уимблдоне

«Сложно сказать на самом деле. В этот раз очень много по-настоящему неожиданных результатов. Для меня очень большим сюрпризом стало поражение Джессики Пегулы, хоть она и взяла титул на прошлой неделе.



Коко Гауфф? Это не стало неожиданостью. Я знаю, что Даяна в хорошей форме сейчас, она хорошо играет на траве и я сразу, как увидела сетку, подумала, что она обыграет Коко».



О взаимной поддержке с Гаэлем Монфисом

«Конечно мы друг другу даем какие-то подсказки. Понятно, что у нас есть свои тренеры, но когда мы оба играем на таком высоком уровне, у нас уже накопился большой матчевый опыт и есть понимание, как ощущаются разные ситуации именно на корте. Иногда это просто могут быть даже просто важные слова поддержки от него или от меня и это как-никогда помогает, потому что мы проходим через одни и те же проблемы во время матчей, какие-то психологические моменты.



У каждого во время игры есть какие-то свои демоны, которые с тобой борются и общаются с тобой на корте (смеется). Что за демоны? Боязнь проиграть, боязнь допустить ошибку – у всех есть такие мысли и это нормально, все мы люди. Но такие мысли допускать во время игры нельзя, с этим нужно работать и переубеждать себя, что ты все можешь и у тебя все получится».